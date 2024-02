Malick Fofana, la nouvelle promesse qui a déjà conquis le cœur de l’OL

La surprise du chef. Cet hiver, John Textor a poussé pour la signature de Malick Fofana. Un footballeur en devenir dont le nom était déjà connu de tous en Belgique. Là-bas, il portait le maillot de La Gantoise. Un club avec lequel il avait disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues, dont 16 en tant que titulaire. Le temps d’inscrire 3 buts et de délivrer 3 passes décisives. Ses prestations, son talent et son potentiel ne sont pas passés inaperçus. En effet, plusieurs écuries européennes, notamment en Allemagne, étaient séduites. Mais les Gones, qui ont des observateurs privilégiés en Belgique avec Molenbeek, ont tout fait pour l’accueillir. Et ils n’ont pas hésité à mettre la main à la poche.

Il est l’un des talents les plus attendus de la génération 2005

L’OL a ainsi déboursé 17M€. Un montant «auquel pourra s’ajouter un maximum de 5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert.» Pour certains, cette somme était jugée trop importante pour un jeune joueur qui a encore beaucoup à apprendre. C’est ce que nous a avoué récemment Christophe Franken, chef de la rubrique football à La Dernière Heure. «Fofana est vu comme un grand talent belge depuis le début de son adolescence. Il a percé en fin de saison passée et a confirmé dans la foulée. Mais il n’a joué qu’une trentaine de matchs du championnat belge. L’impression ici est que Lyon a surpayé pour ce transfert, vu la situation d’urgence sportive».

Mais les pensionnaires du Groupama Stadium sont convaincus par ses qualités et son potentiel. Il est considéré comme l’un des meilleurs prospects de sa génération, celle des 2005. Le site spécialisé transfermarkt l’a d’ailleurs classé à la 21e place dans son classement des joueurs de son âge dont la valeur est la plus élevée. Un classement dominé par Mathys Tel (Bayern Munich), dont le prix est estimé à 50 millions d’euros. Pour Fofana, sa valeur marchande est évaluée à 8 millions d’euros. Ce qui est presque moitié moins que le prix qu’a payé l’OL pour le recruter cet hiver. Mais les Rhodaniens ont fait un vrai pari sur l’avenir.

Une attitude qui plaît beaucoup à l’OL

Pour le moment, le natif d’Alost a joué 8 rencontres toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Il a été titulaire à trois reprises, à savoir face à Bergerac (19 janvier, 90 minutes) et Lille (7 février, 89 minutes) en Coupe de France et face à Rennes (26 janvier, 45 minutes) en Ligue 1. Il est entré en jeu lors des rencontres face au HAC (14 janvier, 21 minutes), l’OM (4 février, 21 minutes), Montpellier (11 février, 34 minutes), Nice (16 février, 17 minutes) et Metz (23 février, 21 minutes). Sur les 3 derniers matches de Lyon, il a été systématiquement remplaçant.

Et il risque de commencer sur le banc ce soir à l’occasion de la réception de Strasbourg en Coupe de France. Rayan Cherki ou Saïd Benrahma sont en concurrence pour débuter sur l’aile gauche et accompagner Ernest Nuamah et Alexandre Lacazette, en pointe. Le jeune belge fait donc les frais de la forte concurrence qui règne à son poste. Mais il accepte sans broncher, lui dont l’attitude est très appréciée. Des sources proches du club nous ont confié qu’il est un jeune homme très respectueux et poli avec tout le monde. En ce qui concerne le terrain, au club, où on s’est félicité de sa venue, tous sont convaincus de détenir "un gros, gros talent" nous a-t-on fait savoir.

De nombreuses qualités et des points à encore travailler

Ils comptent beaucoup sur lui aujourd’hui et à l’avenir. C’est le cas de Pierre Sage, qui en a dit le plus grand bien hier en conférence de presse. «C’est un futur joueur de très haut niveau et aujourd’hui il est capable de nous le montrer sur certains bouts de match, à l’inverse de temps à temps ses entrées en jeu sont parfois difficiles. Je vois vraiment un bel avenir pour lui. Un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses devient un joueur illisible pour ses adversaires. C’est un bon joueur et un grand joueur en devenir.» En Belgique, le sentiment est le même.

«Avec Fofana, Lyon a un vrai talent qui peut terminer sa formation à un haut niveau. Il a une bonne mentalité, l’envie d’apprendre», nous avait expliqué Christophe Franken. C’est un peu le ressenti global à l’OL depuis son arrivée. Sur ses premières prestations, Malick Fofana a fait preuve de polyvalence, lui qui a pu jouer aussi bien en tant que piston. Un poste où il n’a pas rechigné à faire les efforts défensifs et offensifs. Motivé et impliqué, il est rapide, vif et doté d’une bonne technique, lui qui se crée pas mal d’opportunités et multiplie les appels en profondeur. En revanche, le Belge au visage poupon doit encore muscler aussi bien son jeu que son physique. Mais il a toutes les qualités et surtout le comportement adapté pour s’installer durablement à l’OL. Les Gones n’attendent que ça !