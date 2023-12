Bologne : les Rossoblù de Thiago Motta sous les feux des projecteurs

Arrivé sur le banc de Bologna depuis un peu plus d’un an, Thiago Motta vit un rêve éveillé avec ses Rossoblù. Après une première saison convaincante, terminant à la 9ème position, l’entraîneur italien avait connu un été assez mouvementé avec sa direction. Entre les avances du Paris Saint-Germain et d’autres clubs comme l’AS Roma et le Napoli qui le lorgnaient de près comme nous vous le révélions en exclusivité, les discussions avaient un temps été rompues avec sa direction, composée notamment du propriétaire Joey Saputo, du président Claudio Fenucci, du responsable de la zone technique Giovanni Sartori et du directeur sportif Marco Di Vaio, en raison de légers désaccords sur les objectifs fixés et les cibles du mercato d’été. Un certain pessimisme subsistait au sein des dirigeants bolonais qui avaient coché plusieurs noms de possibles successeurs en cas d’un départ précipité de Thiago Motta.

Mais finalement, Thiago Motta et son staff ont bien eu ce qu’ils souhaitaient notamment la promesse de ne pas vendre les cadres indispensables tels que Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson et Stefan Posch. Seul Nicolás Domínguez a été contraint d’être vendu du côté de Nottingham Forest malgré l’envie de Motta de le conserver. Un départ néanmoins bien amorti par les arrivées de Giovanni Fabbian (Inter), Dan Ndoye (Bâle) et le prêt d’Alexis Saelemaekers (AC Milan). C’est avec un groupe renforcé et des cadres motivés que Thiago Motta entamait la deuxième année de son projet avec l’objectif de guider ses Rossoblù vers une compétition européenne. Et une chose est certaine : à la mi-saison, Bologna n’est pas loin de remplir son objectif fixé en début de saison puisque les troupes de Motta pointent aujourd’hui à la 5ème position, à seulement trois petites unités de l’AC Milan qui campe la troisième marche du podium de Serie A.

Un début de saison impressionnant

Si le bilan comptable est évidemment l’élément qui illustre le mieux la forme actuelle de Bologne, le jeu n’en est pas en reste. On vous avait d’ailleurs déjà proposé une longue analyse dans le cerveau de Thiago Motta, lorsque ce dernier était venu poser ses valises en Emilie-Romagne. Avec une saison complète dans la besace, c’est tout un système qui a été assimilé et huilé ces derniers mois, au point de devenir une symphonie parfaitement maîtrisée par l’orchestre technique des Rossoblù et ses 11 musiciens. Tout au long de la saison, le Bologne de Motta a cherché à contrôler les matchs tout en se vantant du cinquième meilleur xG de la saison (13,3). Ce n’est pas comme s’ils avaient surperformé fortement, ce qui montre que leur ascension pourrait bien être durable. Avec la 3ème meilleure défense de Serie A portée par la très belle saison de la recrue Sam Beukema, Bologne a tenu tête à plusieurs cadors italiens tels que la Juventus (1-1), Naples (0-0) et l’Inter (2-2) en accrochant un point, battant la Lazio (1-0). Et contrairement à l’Udinese, qui a été une surprise la saison dernière avant de s’essouffler, la performance de Bologne semble beaucoup plus saine, solide et stable, d’autant plus qu’il existe déjà une identité tactique basée sur la possession et l’utilisation des espaces en 4-3-3 ou sa variante adaptable en 4-2-3-1.

Une victoire face à la Salernitana et voilà Bologne à la 5e place de Serie A. Une position inespérée pour le club entraîné par Thiago Motta, qui n’en finit plus de faire sensation de l’autre côté des Alpes. Avec Joshua Zirkzee sous les feux des projecteurs et impressionnant, Riccardo Orsolini et Lewis Ferguson ont également fourni leur étincelle créative et leur sens du but. D’ailleurs, selon nos informations, Lewis Ferguson est l’un des joueurs bolonais qui pourrait rythmer les prochains mercatos. En effet, la Juventus et la Lazio poussent encore en interne mais nous avons appris que la préférence du joueur irait pour la Premier League avec notamment Liverpool sur les tablettes. Cette nouvelle trouvaille écossaise illustre bien à quel point les Rossoblù sont et ont toujours été une unité multiculturelle. Le club, même avant le rachat de Saputo, semblait avoir un plan très clair derrière ses signatures : chercher des talents dans les centres les moins connus du football mondial pour leur offrir une chance de grandir dans des systèmes tactiques qui reposent sur l’embauche de jeunes talents avec une liberté de s’améliorer. En ce sens, pour pallier un probable départ de Ferguson, la direction bolonaise continue de négocier pour la venue de l’Américain Tanner Tessmann en provenance de Venezia d’après nos indiscrétions.

L’atout majeur Joshua Zirkzee

Auteur de sept buts et deux passes décisives, Joshua Zirkzee (22 ans) s’affiche comme le leader offensif de cette belle équipe. Arrivé à Bologne pour 8,5 millions d’euros à l’été 2022 après un prêt fructueux à Anderlecht, le géant néerlandais d’1m93 monte en régime et s’est même offert son premier doublé en Italie contre la Salernitana le weekend dernier : «Je suis heureux , pas seulement pour le doublé, mais pour le match. J’ai fait une super première mi-temps, la seconde mi-temps a été un peu plus difficile. Nous avons fait un grand match, mais c’est déjà du passé, passons au prochain», a déclaré l’attaquant de 22 ans. Selon nos informations, la pépite néerlandaise attire déjà les convoitises et la direction bolonaise sait qu’il sera très difficile - pour ne pas dire impossible - de conserver son joueur. D’ailleurs, ils activent plusieurs pistes en interne. En pole positon, le jeune attaquant argentin Santiago Castro (19 ans) de Velez fait l’unanimité. Les dirigeants surveillent aussi Sardar Azmoun (Roma) et Duncan McGuire (Orlando).

Pur produit de la formation bavaroise, le Bayern n’a pas dit son dernier mot et surveille son ancien joueur dans l’espoir de le rapatrier l’été prochain. Toujours d’après nos indiscrétions, Thomas Tuchel est un grand fan de Joshua Zirkzee et c’est aussi pour cette raison que les dirigeants bavarois ont inclus, dans la vente du joueur à Bologne l’été dernier, une clause leur permettant d’égaler toutes les offres que les Rossoblù recevront pour le Néerlandais. En effet, plusieurs cadors italiens sont déjà sur le coup, notamment l’AC Milan et le Napoli qui ne lâchent pas le natif de Schiedam. En revanche, Bologne maintient, non sans frayeur, ni crainte, sa position en affirmant son intention de conserver son joyau lors du mercato d’hiver et en exige au moins 40 millions d’euros pour céder.