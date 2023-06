PSG : la direction de Bologne s’attend à un départ de Thiago Motta !

La suite après cette publicité

Rebondissement sur rebondissement au PSG. Considéré comme la priorité, Julian Nagelsmann ne viendra finalement pas dans les travées du Parc des Princes. Le jeune entraîneur allemand, limogé en mars dernier du Bayern Munich, laisse désormais un grand flou dans les hautes sphères parisiennes, alors que la perspective d’un tandem avec Thierry Henry était notamment évoquée depuis plusieurs semaines. Néanmoins, ce brouillard pourrait s’éclaircir avec l’éternelle rumeur Thiago Motta qui reprend du poids depuis vendredi soir. D’ailleurs, selon nos informations, Bologne est de moins en moins confiante à l’idée de résister aux chants des sirènes parisiennes.

D’après nos indiscrétions, Thiago Motta attend un ultime signal de QSI pour prendre les rênes parisiennes. La direction du club de Bologne s’attend à ce que l’ancien international italien rencontre une nouvelle fois le PSG en début de semaine. En effet, Motta et ses représentants essayent de pousser pour venir à Paris et cherchent à convaincre les dirigeants en présentant son 4-2-3-1 et ses variantes modulables. C’est du moins les échos du côté de Bologne qui espère même une réponse définitive de Thiago Motta avant mercredi ou jeudi afin d’éviter de perdre trop de temps sur les objectifs de l’été, alors que les Rossoblù visent une qualification européenne la saison prochaine.

Bologne plus pessimiste ?

Alors que les multiples réunions organisées au mois de mai pour préparer les échéances estivales s’étaient bien déroulées, la direction de Bologne, composée notamment du propriétaire Joey Saputo, du président Claudio Fenucci, du responsable de la zone technique Giovanni Sartori et du directeur sportif Marco Di Vaio, est aujourd’hui bien moins sûre que l’avenir de Thiago Motta s’écrive dans la ville bolonaise. En effet, selon nos informations, les discussions autour du mercato estival ont totalement été rompues depuis plusieurs jours entre Thiago Motta et les dirigeants des Rossoblù. D’ailleurs, l’entraîneur italien a posé de nouvelles exigences beaucoup plus élevées sous forme d’ultimatum : un budget plus conséquent pour arracher des jeunes cibles convoitées sur le mercato estival. Aujourd’hui, il subsiste des désaccords sur certains points, notamment sur les ventes (Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Stefan Posch, Nicolás Domínguez) que Motta veut absolument garder mais la direction pointe du doigt le besoin d’argent.

Comme nous l’avions déjà rapporté la semaine dernière, le club italien était déjà passé à la vitesse supérieure en interne pour dresser une première liste de potentiels successeurs si l’actuel entraîneur italien venait à plier bagages pour Paris dans les prochains jours. La direction des Rossoblù s’était réunie pour cocher trois premiers noms susceptibles de prendre la relève de Thiago Motta : Luca Gotti, Gabriele Cioffi et Andrea Pirlo. Cette liste a été aujourd’hui agrandie et élargie à cinq profils. Gennaro Gattuso et Igor Tudor viennent se greffer aux potentiels candidats pour le banc de Bologne. L’ancien coach de la Juventus, Andrea Pirlo semble le profil préféré de la majorité des dirigeants bolonais. Mais malgré une situation brouillée et des semaines en eaux troubles, Bologne comprend les envies de Thiago Motta, qui n’a jamais caché son attache pour le PSG en interne, et serait prêt à le conserver si les Parisiens changeaient de plan dans les jours à venir.