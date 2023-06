PSG : c’est le flou total après l’échec Julian Nagelsmann !

La suite après cette publicité

Un nouveau camouflet pour le Paris Saint-Germain. Déterminé à l’idée de trouver le successeur de Christophe Galtier, toujours officiellement sous contrat, le club de la capitale vient d’essuyer un énorme échec. Considéré comme la priorité pour le banc des champions de France en titre, Julian Nagelsmann ne viendra finalement pas dans la capitale française. Le jeune entraîneur allemand, limogé en mars dernier du Bayern Munich, laisse désormais un grand flou pour les hautes sphères parisiennes, alors que la perspective d’un tandem avec Thierry Henry était notamment évoquée.

Dans cette optique, Luis Enrique et Thiago Motta apparaissent, aujourd’hui, comme les deux candidats les plus probables pour entraîner les Rouge et Bleu la saison prochaine selon le quotidien L’Equipe. Si les pistes menant à Xabi Alonso et Marcelo Gallardo, convoité par l’Olympique de Marseille, restent également d’actualité, le PSG se retrouve pourtant actuellement dans une position inconfortable. Selon nos informations, le flou qui règne sur l’identité du futur coach au PSG n’aide, en effet, pas à l’avancée du mercato parisien.

À lire

PSG, Celta : Luis Campos reçoit deux énormes coups de pression

Le projet parisien remis en cause !

À ce titre, le board du club de la capitale peine à clôturer plusieurs dossiers car - malgré des accords avec certains joueurs ciblés - le projet présenté est à ce jour un frein pour obtenir leur oui définitif. Nous sommes, en ce sens, en mesure d’affirmer que Luis Campos avait soumis plusieurs joueurs à Nagelsmann lors d’une rencontre au Monténégro, là où l’ancien technicien du RB Leipzig passait ses vacances.

La suite après cette publicité

Toujours selon nos informations, ce dernier avait d’ailleurs validé plusieurs cibles, tout en commençant à discuter avec eux et les tenant régulièrement au courant de l’avancée des négociations. Finalement, l’Allemand - qui avait également appelé Thierry Henry de son propre chef - ne posera pas ses valises dans la capitale française. Désireux de s’engager dans un projet fiable et solide - l’intéressé souhaitait être convaincu du projet par le PSG - Nagelsmann n’a, semble-t-il, pas eu les réponses espérées. Pour les hautes sphères parisiennes, il faut désormais tourner la page et rapidement rebondir…