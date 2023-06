PSG, Celta : Luis Campos reçoit deux énormes coups de pression

La suite après cette publicité

Luis Campos est attendu au tournant. Recruté il y a près d’un an sur les conseils de Kylian Mbappé, le Portugais devait apporter son expérience, ses idées et son fabuleux carnet d’adresses. Il avait pour objectif de satisfaire KM7 en recrutant Bernardo Silva, Robert Lewandowski et Milan Skriniar l’été dernier. Aucun des trois n’est venu. Il a donc ouvert son carnet à la page Jorge Mendes, qui a contribué aux arrivées de Renato Sanches, Carlos Soler ou encore Vitinha. Fabian Ruiz ou encore Hugo Ekitike ont aussi posé leurs valises dans la capitale.

Il ne doit plus se rater au PSG

Après ce premier mercato raté, Campos, qui a réussi à faire venir Christophe Galtier, a accusé Antero Henrique (chargé des départs) de lui avoir mis des bâtons dans les roues. Seul aux manettes l’hiver dernier, l’ancien dirigeant de Monaco et du LOSC n’a pas été plus inspiré. Dans la capitale, on attend plus de lui cet été 2023. Il a déjà bouclé les venues de Skriniar, Asensio (libre) et Ugarte (60 millions d’euros). D’autres joueurs, comme Kang-In Lee ou Cher Ndour, sont aussi très proches. Des noms moins clinquants que ce qu’on pouvait imaginer et qui ne font pas rêver les supporters.

Malgré tout, Luis Campos, dont les relations avec NAK sont orageuses, travaille toujours pour recruter Bernardo Silva ou encore Ilkay Gündogan. Il devra aussi faire marcher son réseau pour réussir à prolonger ou peut-être remplacer Kylian Mbappé et trouver un coach au PSG avec lequel il devra s’entendre. Deux dossiers prioritaires. Pourtant, il devra aussi s’activer pour remplir ses missions auprès du Celta Vigo. Là-bas, Campos occupe le rôle de conseiller externe. Et il va avoir du pain sur la planche durant les prochaines semaines. Relevo explique que l’écurie espagnole se prépare à vendre plusieurs joueurs pour un montant total de 60 à 80 millions d’euros afin de renflouer ses caisses et se reconstruire.

Vigo attend beaucoup de lui

L’homme de 58 ans devra donc trouver des acheteurs au meilleur prix notamment pour Gabri Veiga. Ce dernier est courtisé par le Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea. Le prix de départ sera de 40 millions d’euros mais on espère récolter bien plus. Courtisé par la Bundesliga et la Premier League, Joseph Aidoo doit rapporter au moins 20 millions d’euros. Orbelín Pineda, pour lequel on commencera à discuter à partir de 7-8 millions, et Javi Galán (10-12 millions) sont aussi sur la liste des joueurs qui peuvent rapporter de l’argent cet été.

Dans le sens des arrivées, le Celta Vigo attend une bonne dizaine de joueurs d’après Relevo. Un grand lifting est en préparation mais il est nécessaire pour repartir du bon pied. L’écurie ibérique devrait enregistrer les retours de prêt de Ruben Blanco, qui pourrait rester malgré la belle offre de l’OM. Il faudra aussi trancher concernant plusieurs jeunes talents du club. Mais avant de se lancer dans ce chantier, il faudra désigner un nouvel entraîneur. Une fois que cela sera fait, Luis Campos devra s’activer pour réaliser des ventes importantes et mettre la main sur dix joueurs. Que ce soit à Paris ou à Vigo, le Portugais va devoir mouiller le maillot cet été.