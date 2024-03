Juventus : Thiago Motta priorité de la direction turinoise pour l’après-Allegri

Au lendemain de la défaite de la Juventus contre le Napoli (2-1), la presse italienne n’a pas épargné l’entraîneur italien, Massimiliano Allegri. Malgré des résultats convaincants avec cette belle 2ème position au classement, le tacticien natif de Livourne est victime de nombreuses critiques en raison d’un jeu produit loin d’être attrayant et à des décisions tactiques jugées étranges. Néanmoins, de retour sur le banc de la Juventus depuis l’été 2021, Massimiliano Allegri n’a toujours pas réussi à refaire de la Vecchia Signora une équipe pouvant prétendre au titre. Si l’exercice 2023/2024 pouvait laisser entrevoir cela, les dernières semaines ont affiché les manques criants de l’équipe du Piémont et les critiques sont de plus en plus tranchantes envers le technicien italien. Et ce dernier pourrait bien, malgré les dernières sorties médiatiques contraires, faire partie du grand jeu de chaises musicales auquel l’Italie se prépare activement avec une dizaine de coachs au profil jeune et moderne et à la côte grandissante en fin de contrat.

La suite après cette publicité

«Je pense qu’il va rester. Quelqu’un peut le faire partir, c’est toujours possible, nous verrons quelles seront les idées de la Juve. Il a un contrat et a montré son attachement au club. Ils décideront et évalueront. D’habitude, on change d’entraîneur quand on n’est pas satisfait. Je veux voir comment ils pourraient ne pas être satisfaits, mais avec ce propriétaire, tout peut arriver. Derrière une équipe qui réussit, il y a toujours un très bon club, l’inverse n’arrive jamais. La seule exception est peut-être le Napoli de l’année dernière», avait déclaré récemment Giovanni Branchini, l’agent de Massimiliano Allegri. Pourtant le vent est en train de sévèrement tourner dans les couloirs de la Juventus. En effet, la direction turinoise pense à effectuer des changements dans son staff technique l’été prochain.

À lire

Juventus : Massimiliano Allegri se fait cartonner de toutes parts

Allegri sur le départ, Motta priorité

Sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2025, Massimiliano Allegri pourrait plier bagages dès cet été. C’est en tout cas le souhait de la nouvelle direction turinoise portée par Cristiano Giuntoli. Selon nos informations, les dirigeants des Bianconeri se disent prêts à se débarrasser du tacticien italien dès cet été. L’heure est donc aux changements sur le banc de la Juventus, qui s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire dans un projet sportif neuf axé notamment sur la jeunesse autour des leaders déjà présents tels que Gleison Bremer, Federico Chiesa et Dusan Vlahovic. Les installations de Kenan Yildiz, Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia et Andrea Cambiaso dans la rotation en sont la preuve irréfutable. Tout comme les recrues hivernales Tiago Djaló et Carlos Alcaraz. Sans oublier les présences de Nicolò Fagioli et Samuel Iling-Junior. Une belle bande de jeunots à laquelle il faut ajouter le trio de jeunes pépites prêtées à Frosinone, Enzo Barrenechea, Matias Soulé et Kaio Jorge.

La suite après cette publicité

Pour guider ce nouveau projet sportif, la Juventus a ciblé le profil de Thiago Motta. D’après nos indiscrétions, le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, pousse en interne pour faire venir l’ancien milieu du PSG, auteur d’une saison flamboyante à la tête de Bologna. En effet, en plus de produire l’un des footballs les plus appréciés d’Italie, les Rossoblù sont aujourd’hui classés à la 4ème place et se trouvent en pleine course à l’Europe avec le rêve de disputer la Ligue des Champions. Selon nos informations, les négociations ont bien débuté entre les deux parties, Thiago Motta a ouvert la porte à une arrivée sur le banc des Bianconeri l’été prochain mais souhaite rester concentré sur cette fin de saison avec le club bolonais. Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines avec Giuntoli à la baguette qui ne compte pas lâcher la corde, considérant Motta comme la priorité absolue pour devenir la tête d’affiche du nouveau cycle de la Juventus. Pour rappel, l’entraîneur italien est en fin de contrat le 30 juin prochain avec Bologne.