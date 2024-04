Bologne : Stefano Pioli a été contacté pour l’après-Motta

Ce n’est plus vraiment une surprise mais l’avenir de Thiago Motta s’écrit de plus en plus loin de Bologne, comme nous vous le révélions en exclusivité en mars dernier. En effet, l’entraîneur italien a déjà prévenu sa direction qu’il avait reçu des approches concrètes de la part de certains clubs dont la Juventus qui en fait une priorité absolue. Toujours en bonne posture pour empocher un ticket pour la Ligue des Champions, la direction bolonaise s’active pour anticiper le départ du tacticien italien et plusieurs profils ont été sondés ces dernières semaines par les dirigeants. En ce sens, selon nos informations, la direction de Bologne, articulée autour du président Joey Saputo, a déjà coché le nom de Stefano Pioli comme possible successeur.

L’actuel entraîneur de l’AC Milan se trouve sur un siège éjectable du côté des Rossoneri et les Rossoblù comptent bien en profiter pour en faire son futur technicien. Des premiers contacts ont été établis entre le club d’Émilie-Romagne et les représentants de Stefano Pioli ces derniers jours. D’après nos indiscrétions supplémentaires, Vincenzo Italiano, en fin de contrat avec la Fiorentina, et Alessio Dionisi, sans club depuis son départ de Sassuolo, sont également sur la short-list de Bologne. En tout cas, tout porte à croire que les Rossoblù préparent un futur proche sans Thiago Motta malgré une très jolie 4ème place.