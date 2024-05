Discussions à l’arrêt entre la Juve et le clan Rabiot

En fin de contrat dans quelques semaines, la prolongation de contrat d’Adrien Rabiot (29 ans) met du temps à se concrétiser. Alors que les deux parties ont toujours affirmé qu’elles disposaient de suffisamment de temps pour entamer le processus, les choses semblent s’accélérer en cette fin de saison. Selon la Gazzetta dello Sport, Véronique Rabiot, la mère et agent de l’international français, a rencontré Cristiano Giuntoli, le directeur sportif, en marge du dernier match contre l’AC Milan, mais cela n’a pas abouti à grand-chose.

Alors que l’année dernière, le Français avait accepté un contrat à court terme d’un an, le numéro 25 de la "Vieille Dame" souhaite désormais un contrat plus long. Sans accepter une baisse de son salaire, estimé à 7,5 millions d’euros par an, la Juventus pourrait ne pas pouvoir s’aligner. Toujours selon le quotidien italien, le Bayern Munich suivrait la situation de près. La Premier League est également un championnat qui attire Adrien Rabiot.