L’Allemagne se régale de la victoire de Dortmund face au PSG, un grand d’Europe offre 45 M€ pour Mason Greenwood

L’Allemagne se régale

Le Borussia Dortmund et plus globalement l’Allemagne savourent cette victoire sur le PSG. Les hommes d’Edin Terzic ont réalisé un match complet, sans être flamboyant. Le journal Kicker parle de «la fête en jaune» pour les Borrussens. «Füllkrug marque : Dortmund s’impose 1-0 en demi-finale aller contre le PSG», savoure le média allemand. Le journal Bild aussi se régale de cette victoire sur sa Une : «Füllkrug marque, la finale est proche ?», se demande le quotidien. «Schlotterbeck, Sabitzer et Brandt applaudissent le match de Füllkrug», ajoute le média. Plus globalement, ce qui revient de l’autre côté du Rhin comme le note Sport.De c’est que : «Mbappé s’écrase contre un mur» ! Bref, l’Allemagne veut croire aux chances du Borussia de se qualifier en finale…

La suite après cette publicité

La Juventus veut Greenwood

Le mercato estival se profile dans les prochaines semaines. Et le journal I Sport en Angleterre lâche une sacrée bombe sur l’avenir de Mason Greenwood. En effet, «la Juventus entre dans la course pour signer Greenwood à 40 M£», soit plus de 46 M€. Auteur d’une bonne saison sous les couleurs de Getafe en prêt, Greenwood a regagné du crédit auprès des clubs européens. Après ses affaires extra-sportives, l’Anglais devait se racheter sur le pré. Il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 28 matchs de Liga. Ses performances sur le terrain sont convaincantes, même pour Manchester United, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025, mais pour des raisons éthiques, son avenir est plus qu’incertain outre-Manche. Un départ définitif est à l’étude et la Juventus semble intéressée pour le récupérer. Après des galères extra-sportives, l’Anglais voit une belle porte de sortie s’offrir à lui.

À lire

LdC : Samir Nasri est déçu par le PSG

Le Barça veut blinder Araujo et mise sur Kimmich

Toujours dans l’actualité mercato mais cette fois en Espagne avec le FC Barcelone. Ce matin, le journal Sport annonce que «la décision est imminente pour Ronald Araujo» ! «Le Barça souhaite conclure un accord de prolongation afin de s’assurer les services du défenseur central et d’éviter de le transférer cet été. L’Uruguayen a pour priorité de continuer, mais il doit décider s’il écoute les offres ce mois-ci, s’il y a vente, elle serait essentielle pour recruter.» Et d’ailleurs, les Blaugranas ont une idée très précise du recrutement qu’ils veulent effectuer cet été. Et comme l’indique Mundo Deportivo, «Joshua Kimmich est la priorité. Le joueur du Bayern est à un an de la fin de son contrat, il est le favori du staff technique du Barça. A Munich, on veut le prolonger et il se décidera bientôt : en attendant, Verratti s’est offert au club blaugrana», rapporte le journal catalan. La ligne directrice des Blaugranas est donc claire !