L’AS Roma est prête à retrouver les sommets

Et si l’AS Roma mettait fin à la folle série d’invincibilité du Bayer Leverkusen ? Ce jeudi, les deux équipes s’affrontent dans le cadre des demi-finales de Ligue Europa au Stadio Olimpico de la capitale italienne. Difficile de dégager un favori à ce stade de la compétition, mais l’écurie allemande, invaincue depuis le début de saison toutes compétitions confondues, est le prétendant le plus attendu au sacre en C3. «Cela va être une belle partie d’échecs au niveau tactique, cela va être amusant», a a annoncé l’Italien en conférence de presse. Le club de la Louve, revitalisé sous les ordres de Daniele De Rossi, compte bien en revanche jouer un vilain tour à Xabi Alonso et ses hommes.

Arrivé le 16 janvier dans son club de coeur (616 matchs joués avec l’AS Roma), Daniele De Rossi a métamorphosé cette équipe. Le technicien italien a remporté 9 de ses 14 matchs disputés en Serie A, et n’a concédé que trois défaites toutes compétitions confondues. Symbole de cette résurrection, l’AS Roma est passée de la 9e à la 5e place en championnat, et peut espérer retrouver la Ligue des Champions, cinq ans après sa dernière participation, par le biais du championnat ou grâce à une victoire en C3. Pour rappel, la Serie A devrait envoyer 5 équipes pour la prochaine édition de la C1 dans son nouveau format.

Un style de jeu favorable à l’équipe

L’arrivée du coach de 40 ans a été un second souffle pour les joueurs, notamment pour Leandro Paredes, de retour à un bon niveau en sentinelle dans le 4-3-3 de son coach.« La croissance générale, non seulement la mienne, mais aussi celle de l’équipe, est due à l’enthousiasme que l’entraîneur nous a apporté», a confié l’Argentin en conférence de presse. D’autres joueurs, comme Paulo Dybala, 8 buts, 3 offrandes en championnat depuis l’arrivée de De Rossi ou encore Lorenzo Pellegrini dans un rôle plus libre dans l’entrejeu, s’éclatent dans leurs rôles respectifs. «Son style de jeu convient mieux à l’équipe et cela nous a fait grandir. On a un style de jeu plus direct», a admis Paredes devant les médias.

Modeste, De Rossi ne s’adjuge pas tous les lauriers «Il n’y a rien de spécial dans ce que je fais (…) Nous avons des joueurs dont rêvent tout autre entraîneur et tout autre club», avait-il exprimé devant la presse. Une confiance retrouvée, une ambition affirmée, l’AS Roma est prête à retrouver les sommets de l’Europe, deux ans après la victoire en Ligue Europa Conférence. Mais il faudra au préalable passer le test du Bayer Leverkusen, un gros morceau pour rêver plus grand.