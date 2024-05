AC Milan : les folles confidences de Zlatan Ibrahimovic sur sa fin de carrière

Au sortir d’une ultime pige du côté de l’AC Milan et alors qu’il s’était fixé pour dernier objectif de disputer l’Euro 2024 en Allemagne avec la Suède, Zlatan Ibrahimovic, rongé par les pépins physiques à répétition, décidait finalement de tirer sa révérence à l’issue de la saison 2023 à l’âge de 41 ans. Pour autant, l’ex-buteur du Barça et du PSG n’a pas souhaité tirer un trait définitif sur le monde du ballon rond en acceptant le rôle de conseiller spécial de l’actionnaire majoritaire du club lombard, à savoir RedBird. Lors d’un entretien pour le podcast ABTalks du YouTuber Anas Bukash, le géant suédois est revenu sans langue de bois sur les conditions de sa retraite sportive.

«Je veux une bonne vie pour ma famille. Je voulais pouvoir faire des choses avec mes enfants, si je continuais, je ne pourrais pas faire beaucoup de choses, parce que j’avais des problèmes avec un genou. Alors je l’ai accepté, je suis arrivé à un point où j’ai dit 'ok, laisse tomber et commence un nouveau chapitre de ta vie’. À cause de mon ego, c’était difficile d’arrêter. Je pense toujours que je suis le meilleur, j’aurais pu continuer», a exprimé le Suédois.