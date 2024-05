Les supporters de Milan lancent une pétition contre l’arrivée de Julen Lopetegui

Avec Stefano Pioli sur la sellette, l’AC Milan est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Quelques pistes ont déjà émergé, comme celle de Julen Lopetegui. L’ancien entraîneur de Wolverhampton, Séville et du Real Madrid est même considéré comme favori pour le banc milanais, mais les supporters du Milan s’opposent déjà à son arrivée. Les Ultras ont déjà signalé leur insatisfaction sur ce choix. Sur les réseaux sociaux, les Rossoneri ont également exprimé leur mécontentement en lançant un "NOPEtegui". Une pétition a même été créée pour empêcher sa venue en Lombardie.

« Milan est une équipe glorieuse qui ne mérite pas un entraîneur comme Lopetegui. Nous ne voulons en aucun cas de lui sur le banc des Rossoneri. Notre club bien-aimé a une riche histoire de succès, avec 19 titres de Serie A et 7 Coupes des champions/Ligues des champions remportées (source : UEFA). Il s’agit d’une tradition gagnante qui doit être respectée et maintenue. L’arrivée de Lopetegui pourrait menacer cet héritage historique, compte tenu de son passé d’entraîneur. Lors de son passage au Real Madrid, par exemple, l’équipe a eu des performances médiocres et il a été licencié après seulement quatre mois. » pouvons-nous lire comme argumentation pour signer la pétition. Lancée ce week-end, cette pétition a déjà récolté plus de 11 000 signatures.