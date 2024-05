Allemagne : Julian Brandt sera privé d’Euro

Demain à 13 heures, Julian Nagelsmann va dévoiler la liste des joueurs retenus pour disputer l’Euro 2024. Depuis quelques jours, plusieurs noms sont divulgués ici et là dans la presse allemande. Les médias locaux évoquent aussi les joueurs qui vont a priori manquer ce rendez-vous au pays, à l’image de Leon Goretzka (Bayern Munich) ou de Mats Hummels (BVB).

Mais ce dernier ne sera pas le seul et unique joueur de Dortmund à manquer le tournoi. Selon Sky Germany, Julian Brandt (28 ans) ne sera pas non plus convoqué par Nagelsmann. Malgré de solides prestations, il n’entre pas dans les plans du sélectionneur, qui ne convoquera a priori que Nico Schlotterbeck et Niclas Füllkrug chez les Marsupiaux.