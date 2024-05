Bayern Munich : Thomas Tuchel ne dit pas non pour rester

Et si l’entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine s’appelait… Thomas Tuchel ? Un peu plus de deux mois après l’annonce du départ de l’Allemand, le club munichois peine à trouver son successeur. Avec les derniers refus de Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Unai Emery ou encore Ralf Rangnick, la situation se complique encore. Les dernières rumeurs vont dans le sens d’un intérêt prononcé pour Roger Schmidt, entraîneur de Benfica, mais pour l’heure, rien de bien concret.

Une situation assez floue, qui pourrait contraindre le Bayern Munich à revoir ses plans. Alors, voir Thomas Tuchel rester, à l’image de Xavi au Barça, est-il envisageable ? Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien entraîneur du PSG n’a pas totalement fermé la porte à cette idée : «Nous avons un contrat existant et avons convenu que nous le résilierions plus tôt. Mais tout est possible, a-t-il indiqué. Mais la réponse reste la même. L’accord est valable. L’accord existe.»