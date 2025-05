BL : Heidenheim s’accroche, Fribourg et Mayence rêvent d’Europe

Ce samedi après-midi, il y avait de la Bundesliga avec le traditionnel multiplex de 15h30. Au programme, dans la course au maintien, Heidenheim, 16e qui affrontait l’Union Berlin. Et les locaux se sont imposés (3-0). Avec ce succès, Heidenheim qui est barragiste revient à 2 points de Saint-Pauli, premier non relégable. De son côté, Holstein Kiel est officiellement en D2 après sa défaite face à Fribourg (1-2) qui fait un gros pas vers l’Europe.

Grâce à des buts de Manzambi et Holer, Fribourg conforte sa 4e place et rêve plus que jamais de Ligue des Champions. Dortmund, juste derrière (4 points en moins avec encore 2 matches, n’a plus le droit à l’erreur. De son côté, Mayence a fait une belle opération au classement. En s’imposant largement face au dernier Bochum qui redescend en 2. Bundesliga (4-1), Mayence monte à la 6e place du classement (qualifié en C4) et profite du match nul de Leipzig et le Werder Breme (0-0).