Hambourg explose Ulm et remonte en Bundesliga

Soirée parfaite pour Hambourg face à Ulm ce samedi. Le Dino a nettement dominé son adversaire 6-1 grâce à des buts de Reis (10e), Konigsdorffer (42e et 62e), Selke (45e +4), Strompf (49e, csc) et Elfadli (86e) et ce malgré l’ouverture du score de Gaal (7e) pour le relégable.

Leader de 2. Bundesliga, Hambourg assure grâce à ce succès sa promotion en Bundesliga et tentera d’être champion de D2 allemande la semaine prochaine contre le Greuther Furth. Hambourg n’a pas joué en Bundesliga depuis la saison 2017/2018.