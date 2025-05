Les conditions totalement dingues de Cristiano Ronaldo pour rester à Al-Nassr !

Arrivé du côté d’Al-Nassr en janvier 2023, Cristiano Ronaldo continue de briller malgré ses 40 printemps. Meilleur buteur de Saudi Pro League avec 23 réalisations, l’international portugais (219 sélections, 136 buts) porte aujourd’hui le club basé à Riyad. Quatrième du championnat saoudien, la formation présidée par Abdullah Al-Majid n’est, en revanche, toujours pas assurée de conserver le quintuple Ballon d’Or dans les mois à venir. En fin de contrat en juin prochain, l’ex-joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin laisse planer le doute quant à son avenir.

Pour autant et selon les dernières informations du média saoudien Okaz Sports, la star portugaise a d’ores et déjà fixé ses conditions pour prolonger l’aventure dans le Golfe. Une liste d’exigences qui risque de faire pâlir les hautes sphères saoudiennes… Dans cette optique, celui qui totalise 33 buts toutes compétitions confondues espère de profonds changements dans l’organigramme du club, avec notamment l’arrivée d’un entraîneur de renom, ainsi que d’un directeur sportif réputé, pour mener un projet sportif plus ambitieux et structuré. Mais ce n’est pas tout…

CR7 a fait sa liste de Noël !

Outre les têtes pensantes du club, le natif de Funchal souhaite également avoir son mot à dire sur le prochain mercato d’Al-Nassr. Ainsi, le Portugais aurait demandé le départ de plusieurs membres du club, à commencer donc par son entraîneur Stefano Pioli mais également le directeur sportif Fernando Hierro. Pour conclure, CR7 souhaiterait aussi les départs d’Aymeric Laporte, un temps annoncé du côté de l’OM, le gardien Bento ou encore les ailiers Wesley et Ângelo. Comme si cela ne suffisait pas, le droitier d’1m88 pousserait pour un allègement de l’effectif avec la vente ou le non-renouvellement de plusieurs joueurs locaux.

Vous en voulez encore ? Déterminé à l’idée de voir Al-Nassr au sommet de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo aurait, enfin, désigné plusieurs de ses coéquipiers comme étant intransférables. Parmi eux, on retrouve notamment Sadio Mané, Otávio, Marcelo Brozović, Mohamed Simakan ou encore John Durán. Selon nos dernières informations, ce dernier ne donne d’ailleurs pas vraiment satisfaction au board d’Al-Nassr malgré 11 buts inscrits en 15 matches depuis son arrivée en provenance d’Aston Villa. L’attaquant colombien ne devrait toutefois pas quitter les pensionnaires du Stade KSU, qui plus est si un certain CR7 a d’ores et déjà mis son veto…