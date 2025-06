Liverpool : Milos Kerkez explique son choix

Liverpool a officialisé ce jeudi l’arrivée de Milos Kerkez, qui a signé un contrat longue durée. Le désormais ex-joueur de Bournemouth a livré ses premières impressions lors d’un entretien accordé au site officiel des Reds.

« Je suis vraiment heureux. C’est un véritable honneur pour moi, un privilège de venir jouer pour l’un des plus grands clubs du monde, le plus grand club d’Angleterre. Je suis vraiment très heureux et excité. Après cela, je rentrerai chez moi et dans ma ville natale, je profiterai de quelques jours, puis j’ai vraiment hâte de revenir, d’enfiler le kit d’entraînement et de commencer à m’entraîner et à me préparer pour la saison.» Kerkez est un footballeur et un homme heureux.