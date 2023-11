Naples : Rudi Garcia provoque un chaos total

Naples et Rudi Garcia nagent en plein cauchemar. S’il s’était offert un temps de répit après des résultats rassurants en Serie A ces dernières semaines, le technicien français restait sur la sellette depuis le début de saison, lui qui était pourtant arrivé à Naples en juin dernier. Mais un match nul contre l’Union Berlin, en Ligue des Champions (1-1) aura remis le doute sur Rudi Garcia, avant une quatrième défaite à domicile contre Empoli ce dimanche, qui sonnait déjà comme un ultimatum pour l’avenir de l’ex-manager de Lille, l’OM ou l’OL.

Avant d’affronter le 17e de Serie A au coup d’envoi, Rudi Garcia avait déjà été conspué par la presse pour ses choix tactiques, et notamment le fait d’avoir laissé Khvicha Kvaratskhelia sur le banc. «C’est juste pour s’assurer qu’il reprenne son souffle et qu’il puisse faire la différence en deuxième mi-temps (…) j’ai un plan de jeu différent parce que nous avons besoin de marquer des buts», s’était-il justifié avant la rencontre. Une tactique qui n’aura pas du tout marché, puisque les Napolitains se sont inclinés pour la quatrième fois de la saison à domicile, sur un but de Kovalenko dans les arrêts de jeu (1-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Naples 21 12 11 6 3 3 24 13 17 Empoli 10 12 -16 3 1 8 5 21

Rudi Garcia absent en conférence de presse

Sans même voir la fin du match, le président Aurelio De Laurentiis avait décidé de quitter son siège après le but encaissé, conscient que son club pourrait terminer la journée à la 5e place, avant la trêve internationale, et offrant ainsi à Empoli la possibilité de sortir de la zone rouge. Le tout, sous les sifflets et les huées d’un stade Diego Armando Maradona en furie, qui avait déjà exprimé sa colère face à l’annonce de la composition d’équipe et l’absence de Kvara.

Selon la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis aurait parlé à son vestiaire à la mi-temps de la rencontre et n’aurait pas encore décidé pour l’avenir de l’entraîneur français. Pourtant, Rudi Garcia a quitté le terrain sans parler à la presse, tout comme l’ensemble de ses joueurs et de son staff. Un silence complet et étonnant, mais courant lors de ce genre de crises à Naples. Pourtant, les Partenopei ont subi leur troisième défaite en trois rencontres, avant la pause du Championnat. En pleine crise, De Laurentiis aura une semaine de trêve pour prendre une décision, après 12 journées disputées.