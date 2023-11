Serie A : Naples tombe à domicile contre Empoli !

Dans une situation délicate avant d’affronter Empoli au stade Diego Armando Maradona, le Napoli de Rudi Garcia se devait de prendre les trois points à domicile, sur une pelouse où il n’a plus gagné depuis quatre rencontres. Face à lui, des Azzurri également dans le mal sur le plan sportif, avec une 17e place au classement, avec un petit point d’avance sur la zone rouge. Et dans cette rencontre comptant pour la 12e journée de Serie A, les visiteurs créaient la surprise en s’imposant par la plus petite des marges (1-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Naples 21 12 11 6 3 3 24 13 17 Empoli 10 12 -16 3 1 8 5 21

Dans une rencontre animée dans les deux surfaces de réparation, la seule réalisation était inscrite dans le temps additionnel de la seconde période par l’international ukrainien Viktor Kovalenko (27 ans), envoyant un centre trompeur dans les buts de Pierluigi Gollini, bien aidé par son poteau gauche (90+1e). Un succès plus qu’important pour les ouailles d’Aurelio Andreazzoli dans leur course pour le maintien. Le Napoli (4e) enchaîne un cinquième match sans succès à la maison avant la trêve internationale, le poste de Rudi Garcia est de plus en plus menacé…