Serie A : le Côme de Cesc Fabregas commence à faire très peur

Promu en Serie A il y a un an, Côme passe la seconde. L’ambitieux club de Lombardie a pour objectif de se mêler à la lutte avec les plus grands clubs d’Italie et n’a pas lésiné sur les moyens. Très actif cet été avec déjà 101,5 millions d’euros dépensés, la formation italienne est la treizième équipe la plus dépensière du monde cet été et la deuxième d’Italie derrière la Juventus (118,5M€). Parmi les joueurs arrivés, on comptabilise déjà 9 recrues avec les défenseurs Alex Valle (21, FC Barcelone), Ignace van der Brempt (23 ans, RB Salzbourg) et Felipe Jack (19 ans, Palmeiras), les milieux Maximo Perrone (22 ans, Manchester City), Martin Baturina (22 ans, Dinamo Zagreb) et Luca Mazzitelli (29 ans, Frosinone) et les attaquants Jesus Rodriguez (19 ans, Real Betis Balompié), Nicolas Kühn (25 ans, Celtic Glasgow) et Jayden Addai (19 ans, AZ Alkmaar).

Et l’été n’est pas fini puisque Côme est tout proche de s’offrir Alvaro Morata comme l’a confirmé le président Mirwan Suwarso à Sky Italia : «nous avons un accord pour Morata, maintenant c’est à Galatasaray et à Milan de jouer. Nous espérons qu’il sera là au plus vite.» Prêt à dépenser sans compter, Côme veut faire le maximum pour son coach Cesc Fabregas qui est resté cet été malgré les approches du Bayer Leverkusen et de l’Inter Milan. «Il faudra demander à Fabregas ce qui manque à l’équipe. Les investissements ont été réalisés pour générer des bénéfices, que ce soit pour la marque ou pour la valeur des joueurs» a également poursuivi le président du club italien. Et les ajouts de Côme s’intègrent très bien.

Côme est déjà prêt

À l’image de l’hiver dernier où des éléments comme Maxence Caqueret et Assane Diao ont vite fait leur trou dans l’effectif, Côme est dans une dynamique positive et veut surfer sur sa deuxième partie brillante où le club s’est facilement maintenu en terminant dixième de Serie A. Si la préparation n’est jamais gage de qualité, elle a démarré sur les chapeaux de roues avec des prestations maîtrisées contre Lille (3-2), Al-Ahli (3-1) et surtout un massacre face à l’Ajax Amsterdam (3-0). Des matches où les recrues ont particulièrement brillé.

Buteur hier contre l’Ajax Amsterdam, Martin Baturina s’est illustré, de même que l’ailier néerlandais Jayden Addai qui a reçu les hommages de la Gazzetta dello Sport : «le Néerlandais était inarrêtable sur le côté droit.» Son pendant gauche Jesus Rodriguez a aussi été plébiscité par le média aux pages roses : «l’ancien joueur du Betis a servi Baturina dès sa première touche, qui a donné l’avantage à Como avec deux buts d’avance». Les Lombards poursuivront le mercredi 6 août contre le Real Betis Balompié et le dimanche 10 août face au FC Barcelone pour le trophée Joan Gamper.

Ambitieux Cesc Fabregas a de son côté apprécié ce qu’il a vu pour le moment : «c’est une équipe jeune, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés. J’ai apprécié leur pressing et leur qualité. Tout le monde doit progresser, mais ces gars ont soif d’apprendre, et c’est à moi de les aider à progresser.» Le jeune coach espagnol ne manque d’ailleurs pas d’ambition pour l’avenir : «nous devons consolider Como et viser le grand saut la saison prochaine. Peut-être même plus tôt… Je veux laisser un héritage important. Je veux que celui qui me succède trouve quelque chose de positif.» Cesc Fabregas et Côme ne manquent pas d’ambition avant la saison de Serie A.