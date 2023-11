Naples : nouvel ultimatum pour Rudi Garcia

L’ont-ils réellement voulu ? On ne parle même pas de l’adopter, au moins de le tolérer. Depuis qu’il a mis les pieds à Naples, Rudi Garcia est contesté quotidiennement, que ce soit par les supporters ou la presse. Forcément, prendre la succession d’un Luciano Spalletti qui avait décidé de plier bagages après le titre de champion n’était pas chose facile. Après un aussi grand succès, n’importe quel entraîneur aurait été accueilli de manière circonspecte.

Ainsi, Rudi Garcia est déjà passé tout près du limogeage, début octobre, après deux défaites à domicile, une contre le Real Madrid qui n’avait rien de déshonorant et une autre, plus dommageable, face à la Fiorentina. Heureusement pour lui, son président Aurelio de Laurentiis n’a pas réussi à convaincre Antonio Conte de s’asseoir sur le banc napolitain. Il a donc décidé de continuer, bon gré mal gré, avec le technicien français, tout en assurant une présence régulière auprès de l’équipe pour faire monter l’exigence, et la pression.

Un problème à domicile

Cela a plutôt fonctionné, puisque Naples n’a plus perdu depuis ces deux défaites. Avec 3 victoires et 2 nuls lors des 5 dernières rencontres, Rudi Garcia pensait s’offrir un peu de répit. Il n’en est rien, puisque La Gazzetta dello Sport remet une pièce dans la machine, celle de l’ultimatum. En effet, tout autre résultat qu’une victoire contre Empoli dimanche conduirait à la fin de l’aventure. Pourquoi une telle sévérité alors que Naples n’est qu’à 1 point de la 3e place de Serie A et a son destin entre les mains pour une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ?

Parce que les résultats à domicile sont décevants. Sur les 5 derniers matches, les victoires ont été décrochées à l’extérieur, les nuls concédés à domicile. Les tifosi n’ont pas pu fêter le moindre succès au stade Maradona depuis le 27 septembre dernier ! Et le spectacle proposé n’est pas jugé suffisamment emballant. Dès lors, la réception d’Empoli prend une toute autre envergure. De même, la qualification en Ligue des Champions se jouera vraisemblablement à domicile contre Braga le 12 décembre prochain. Sera-ce encore Rudi Garcia sur le banc à cet instant ? Rien n’est moins sûr.