La Kings League va débarquer en Arabie saoudite !

La Kings League, start-up de football à 7 fondée par l’ancien footballeur espagnol Gerard Piqué, s’est associée à SURJ Sports Investment (Arabie saoudite) pour lancer une nouvelle version : la Kings League MENA. Il s’agira de la septième ligue, rejoignant ainsi les championnats déjà fondés au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie, en Amérique latine et en Espagne. L’Arabie saoudite accueillera la première édition de cette nouvelle ligue régionale, qui sera lancée en fin d’année 2025. Les détails financiers n’ont pas encore été divulgués.

Piqué a lancé la Kings League en 2022, un concept-championnat axé sur le numérique, avec des équipes principalement dirigées par des créateurs de contenu et des footballeurs professionnels, dont Neymar, Mike Maignan, Iker Casillas, Luca Toni, Aurélien Tchouaméni, Sergio Aguero et James Rodriguez. L’année dernière, la Kings League a levé 68 millions de dollars auprès de Left Lane Capital et de la société d’investissement sportive mexicaine Fillip. La Kings League a généré plus de sept milliards d’impressions sur les réseaux sociaux en 2024.