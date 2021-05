LdC : le patron de l'UEFA favorable à un final 4

Alors qu'en 2024 une nouvelle version de la Ligue des Champions verra le jour sur le Vieux Continent, la coupe aux grandes oreilles pourrait bien connaître de nouveaux changements dans un futur proche. Face à la pandémie de Covid-19 en 2020, l'UEFA avait innové et mis en place un Final 8 à Lisbonne, au mois d'août, afin que la compétition puisse aller à son terme dans un laps de temps assez restreint. Cela a visiblement donné de l'idée à Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA. Le patron de l'instance dirigeante du football européen a expliqué son envie de voir un Final 4 être instauré en C1, au cours d'une interview accordée à L'Equipe ce vendredi.

La suite après cette publicité

« Un final 4 sur une semaine en Ligue des Champions dans une seule ville ? Nous en discutons, mais ce n'est pas décidé. Nous avons aimé le « final 8 », l'année dernière au Portugal. Mais un « final 8 », c'est sur deux semaines et c'est trop. Pour « un final 4 », après 2024, il y a des avantages et des inconvénients. D'un côté, cela peut être un événement fantastique avec une semaine consacrée au football agrémentée d'autres événements comme des concerts. Mais on perd des matches, notamment à domicile, pour les clubs. Les télévisions auraient également moins de rencontres. Il y a des questions financières et de marketing à régler. Mais moi, personnellement, j'aimerais que cela se fasse. Je suis en faveur d'un « final 4 » en Ligue des champions. Cela pourrait être formidable. Et efficace en termes de revenus si c'est bien fait. Mais il faut que chacun donne son point de vue », a ainsi confié Aleksander Ceferin, qui a précisé qu'aucune décision ne sera prise à ce sujet avant au moins un an.