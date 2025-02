LdC : peu de supporters de Liverpool attendus à Paris

Malgré l’engouement que peut susciter un tel choc en huitième de finale de Ligue des Champions, les supporters de Liverpool ne sont pas attendus en nombre au Parc des Princes pour la rencontre aller. En cause, les événements qui avaient entouré la finale de l’édition 2022, qui avait vu le Real Madrid et Liverpool s’affronter, mais où l’événement principal restait les émeutes et les problèmes de sécurité qui avaient retardé l’accès au stade des supporters et fait de nombreux blessés. «Après ce que j’ai vécu, j’encourage vivement les gens à ne pas visiter Paris», affirme même vivement un supporter des Reds au Parisien.

D’autres fans du leader de Premier League sont plus nuancés, expliquant que «ni moi ni mes amis ne voulons permettre aux ministres et aux policiers de ruiner l’image de la France, de ruiner notre capacité à supporter notre équipe. Je considère que ce serait une défaite si je ne revenais pas. On ne veut pas être faibles.» Environ 2000 supporters sont tout de même attendus, éparpillés entre le parcage visiteur et les tribunes latérales.