Nike révèle les nouveaux maillots du Canada !

Alors que les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone CONCACAF sont en train de se disputer, le Canada a présenté ses trois nouveaux maillots conçus par Nike.

Les Canadiens sont équipés par Nike depuis 2019 après avoir passé 8 ans avec Umbro et le moins que l'on puisse dire, c'est que la marque à la virgule est restée très sobre depuis son arrivée, peut-être même trop sobre. Si les maillots respectent totalement les couleurs traditionnelles canadiennes, les designs sont restés très simples, ne s'appuyant pas sur la culture du pays.

La tunique principale est évidemment rouge, comme toujours. Au niveau des manches, on retrouve le motif Vaporknit dans une nuance de rouge plus claire. Le logo Nike ainsi que les flocages sont blancs alors que l'emblème de la sélection est rouge et blanc. L'équipe féminine dispose elle d'un design plus original avec des graphiques ton sur ton.

Comme en 2019, Nike dévoile un maillot blanc minimaliste à l'extérieur. Le logo Nike est de nouveau noir alors que le petit changement vient de la nuance de rouge qui accompagne ce maillot et qui est cette année très flashy, presque orange fluo. L'équipe féminine dispose du même design que sur le maillot domicile.

Enfin, le troisième maillot est des plus simples avec une base noire combinée à du blanc que l'on retrouve sur la virgule et les flocages. Ces trois nouvelles tuniques sont d'ores et déjà disponibles sur la nouvelle boutique en ligne de la Fédération canadienne de football.