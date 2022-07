OL: Peter Bosz est déjà fan de Ludovic Giuly

Nommé adjoint de Peter Bosz, Ludovic Giuly a fait son retour à l'Olympique Lyonnais cet été. Un retour qui fait plaisir à l'entraîneur des Gones, déjà fan de l'ancien joueur.

«Il est là. Je suis très content. J'ai travaillé avec Hendrie (Kürzen) pendant 23 ans. C'était mon adjoint et c'est surtout mon meilleur ami. Il m'a appelé pour me dire qu'il n'arrivait pas à parler la langue française et que c'était trop dur pour lui de ne pas communiquer avec les joueurs. On s'est séparé de lui et là on a trouvé un entraîneur qui n'a pas trop d'expérience mais qui en a beaucoup en tant que joueur de haut niveau. C'était un ancien attaquant. On travaille maintenant ensemble depuis quatre jours. On voit ses qualités. Je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit avec nous». Giuly appréciera.