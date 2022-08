Crampons PUMA : la nouvelle Ultra du Fastest Pack est là

Dans le cadre de la sortie du Fastest Pack, PUMA vient de révéler au grand jour sa nouvelle Ultra, notamment portée par Antoine Griezmann sur le terrain.

Les habitués de la marque au félin peuvent se réjouir. PUMA vient de présenter le nouveau modèle de son Ultra Ultimate, nouveaux crampons compris dans le Fastest Pack de l'équipementier allemand. « [...] Avec la dernière mise à jour de la super légère ULTRA, PUMA repousse encore plus loin les limites de la vitesse en appliquant sa technologie exclusive ULTRAWEAVE aux chaussures de football pour la toute première fois », explique le communiqué de PUMA pour l'occasion.

Une paire toujours plus souple et solide...

Visuellement, cette paire de chaussures de foot est composée d'un vert très clair, allié à des touches de noirs, de bleu et même d'un peu de jaune. Technologiquement parlant, ces crampons, notamment arborés par Antoine Griezmann, Christian Pulisic ou encore Kingsley Coman sur le rectangle vert, comportent « la nouvelle tige tissée ultra-légère avec une semelle redessinée pour une vitesse explosive. »

À noter que la La technologie ULTRAWEAVE, matériau le plus léger de la marque allemande, a été renforcée par une nouvelle technologie baptisée PWRPRINT, dans le but « d'offrir une stabilité et un soutien maximums, afin de maintenir le pied en place pour une vitesse explosive en ligne droite. » Le but, là encore, est de permettre aux joueurs de toujours plus augmenter leurs performances. Il s'agit de la paire la plus rapide du marché.

... mais aussi légère et rapide

« Le matériau a également été enrichi d'une peau en TPU afin d'offrir une résistance incroyable pour un poids minimal. Déjà utilisée dans la gamme de vêtements PUMA, cette technologie représente la prochaine étape, l'évolution ultime de la vitesse chez PUMA », poursuit le communiqué de la firme au félin.

Au niveau des nouveautés, on notera également la présence de la technologie 5-D PWRPRINT, doté d'un micro-renforcement pour un maintien et un soutien toujours plus importants, sans pour autant impacter la légèreté de la chaussure. « La ULTRA dispose également d'une toute nouvelle semelle construite à partir d'une semelle extérieure SPEEDPLATE à double densité pour une traction de niveau supérieur. Le résultat ? Une plateforme plus explosive et une surface de contact plus réactive pour une meilleure propulsion et un transfert d'énergie optimal quand on accélère la cadence. »

