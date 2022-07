Quels crampons choisir pour un ailier rapide ?

La X d'adidas, la Airzoom Mercurial de Nike et l'Ultra de PUMA sont les paires de crampons à choisir si l'on joue au poste d'ailier sur le terrain. Voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Joueur du dimanche ? Habitué à jouer en semaine et chaque dimanche sur les terrains en amateur ? Peu importe à quelle fréquence vous pratiquez, mais si vous êtes un ailier rapide, souvent comparé à une flèche qui, une fois lancée, ne peut être rattrapée sur le pré, et que vous vous demandez quels crampons choisir pour votre poste et votre profil, alors cet article est fait pour vous.

Il existe trois modèles idéaux pour les éléments se déplaçant à la vitesse de la lumière dans les couloirs, à savoir la X d'adidas, la Mercurial ou plutôt la Air Zoom Mercurial maintenant, ainsi que l'Ultra de PUMA. Tour d'horizon bien détaillé de ces silos bien connus des trois équipementiers les plus réputés.

La X

Commençons par la X de la marque aux trois bandes, paire de crampons si chère à un certain Lionel Messi, star mondiale du ballon rond évoluant au PSG. Ce modèle a pour but « l'expression ultime de la vitesse dans une chaussure légère », comme le communique si bien adidas. Un message a priori banal mais qui résume bien les spécificités de ces chaussures de foot. Dotée de l'Agility Frame, une matière par-dessus la couche de base en Primeknit, cette paire offre ainsi agilité, flexibilité et stabilité des mouvements à son détenteur, ce qui permet un changement de direction sans perte de vitesse.

Autre élément important à prendre en compte, la X Speedflow bénéficie d'une semelle extérieure aussi légère qu'une plume grâce au Carbitex, un alliage de fibres de carbone compactées pour rendre la semelle encore plus légère, et ainsi aller encore plus vite). L'entreprise allemande insiste, avec ce silo, sur la propulsion explosive (accélération instantanée), mais aussi sur le Power Transmission, qui, à l'image des sprinteurs, sert de cale pour donner une transmission finale inégalable sur le terrain. L'inscription "> 299 792 458 m/s", correspondant à la vitesse de la lumière, sur la paire, n'a rien d'anodin.

La Air Zoom Mercurial

Avec Nike, place à un nouveau système qui va révolutionner le marché, comme nous vous l'expliquions en mars dernier, avec la Air Zoom Mercurial de Kylian Mbappé ou encore de Cristiano Ronaldo. Si cette technologie était déjà présente dans les années 2000 sur la Total 90 (Roberto Carlos, Figo), la marque à la virgule a cette fois concentré le Air Zoom sur l'avant de la chaussure, notamment pour amortir encore plus les choses mais sans nuire aux performances.

Cette technologie, c'est en réalité un mélange d'air pressurisé et de fibres élastiques, dans l'optique d'être plus dynamique, d'avoir plus de réactivité mais aussi de légèreté et de confort. La tige, elle, reste en Flyknit, ça ne change pas. Un détail d'ailleurs souvent visible sur la languette : sur la Vapor, par exemple, vous ne trouverez pas cette inscription à ce niveau. Les modèles précédents possédaient le Vaporposite, qui a maintenant cédé sa place au Vaporposite+, à savoir une couche plus fine qu'avant et avec une matière, sur le dessus, permettant d'améliorer le toucher de balle.

Enfin, un des aspects non négligeables de ces crampons et qui vous pousseront peut-être à craquer pour ce silo : la technologie ACC (All conditions control). Elle permet de jouer sous n'importe quel temps : peu importe le temps, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, le contrôle du cuir ne bouge pas et reste toujours aussi qualitatif. Sans oublier qu'à l'intérieur, au niveau du talon pour améliorer le confort, se trouve un coussinet perforé, donnant la sensation de mettre le pied dans un petit coussin douillet.

L'Ultra

Enfin, l'Ultra de PUMA, notamment arborée par Antoine Griezmann sur la pelouse. Notons tout d'abord qu'il s'agit là de la 2ème paire la plus légère du monde (170 grammes), derrière la Umbro Velocita. Comment Grizi fait-il pour donner la sensation d'avoir le ballon collé aux pieds tout en semblant léger comme une plume sur le pré ? La technologie MATRYXEVO, faite de fibres de carbone et fils mono-transparents rendant cet aspect transparent à la chaussure, de la firme allemande y est assurément pour quelque chose. Sans oublier le Nano Grip, à l'intérieur de la semelle amovible, qui permet de garder le pied bien accroché.

Autre argument de poids pour l'Ultra de PUMA : la semelle en Peba SpeedUnit. Cette semelle extérieure, inspirée de l'ADN des crampons de running pour une accélération plus rapide que jamais, est ainsi faite d'une des matières les plus légères et solides au monde (le Peba est par exemple présent... dans les gilets pare-balle). Concernant la vitesse, le SPEEDCAGE favorise un maintien léger lors des mouvements rapides. Un support de multicouches améliore les changements de direction. À noter que le Grip Control Pro permet d'avoir un toucher de balle beaucoup plus défini avec cette paire, qui prend directement la forme du pied et offre la sensation de jouer pieds nus.