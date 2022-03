Nike dévoile la révolutionnaire Mercurial Air Zoom Ultra

Nike a dévoilé ce mardi l'identité de la nouvelle Mercurial Air Zoom Ultra SE, attendue depuis plus deux ans. Une paire de crampons révolutionnaire régalant déjà les yeux des habitués de la marque à la virgule, et les faisant saliver à l'idée de la porter.

Les fans de Nike se frottent les mains rien qu'en découvrant les premières photos officielles de la nouvelle Mercurial Air Zoom Ultra SE. La marque à la virgule a dévoilé ce mardi sa dernière pépite, et ce un peu plus de deux ans après la présentation du concept à New-York, lors du sommet de l'innovation Nike.

Une paire révolutionnaire dans le monde des crampons

Cette paire, cramponnée par Kylian Mbappé ou encore Cristiano Ronaldo notamment, va révolutionner le silo Mercurial. Elle introduit en effet une nouvelle ère pour ces crampons, dorénavant dotés de nouvelles technologies, et en représente l'avenir.

Cette Mercurial Air Zoom se présente dans un coloris particulier, mais moderne et agréable pour les yeux donnant l'impression globale d'un coup réussi par Nike. Sur le blanc de la tige, on retrouve par exemple le Swoosh en noir et blanc, avec en plus un effet dégradé sur l'arrière, alors que des touches de rose et de turquoise, visibles sur la deuxième virgule au niveau du talon, apportent une touche délicate et apaisante.

L'airbag Air Zoom comme point central de cette Mercurial

Pour ce qui est des technologies composant cette paire, les créateurs se sont inspirés du basket-ball pour concevoir une chaussure « autour d'un coussin d'air Zoom articulé sur toute la longueur, qui procure une sensation unique sous le pied et un meilleur retour d'énergie », comme l'explique Nike par le biais d'un communiqué. À savoir le fameux airbag Air Zoom présenté par Nike en 2020 et qui demeure « le point central » de cette Mercurial.

« Les designers Nike [...] ont créé une tige translucide légère et aérée, associée au Flywire pour verrouiller correctement le milieu du pied et assurer un certain maintien. Le coussin d'air Zoom est également visible et même exposé et touchable à un endroit du dessous de la chaussure », ajoute l'entreprise américaine. En clair, cette paire est conçue pour les flèches explosives. Kylian Mbappé risque de faire encore très mal dans les années à venir.

Une sensation que seuls 1 000 chanceux à travers le monde auront l'opportunité de tester, Nike ayant décidé de mettre seulement 1 000 exemplaires de cette nouvelle merveille en vente dès le 21 mars prochain.

