Comment bien choisir parmi les différents types de crampons ?

Vous êtes perdu parmi les différents types de crampons existants et vous ne savez pas quelle paire choisir pour votre enfant, votre foot du dimanche ou vos entraînements et matchs hebdomadaires ? FM Players vous éclaire à travers ce guide complet faisant le tour de la question.

Qu'elle semble loin l'époque où le choix était relativement rapide et simple à faire pour aller taper dans la balle, aussi bien de manière occasionnelle que régulière. Désormais, les crampons de Nike, adidas ou encore PUMA et leurs différents types ont envahi les magasins adéquats... pour le plus grand bonheur des habitués mais au grand désarroi des moins passionnés, ou tout simplement moins informés. C'est pourquoi FM Players vous accompagne dans votre choix avec ce guide des crampons.

Les FG, ou "moulés"

La classique. Voilà comment résumer les crampons dits FG, signifiant Firm Ground (terre ferme, comme son nom ne l'indique pas forcément pour les non-anglophones). Il s'agit de la paire principale, la plus répandue sur les rectangles verts d'Hexagone. Ces chaussures (les moulés, comme on dit dans le jargon du foot) sont idéales pour pratiquer sur les pelouses naturelles et sèches, mais à oublier si vous évoluez sur terrain gras.

Ce qui fait aussi la réputation de la FG, c'est qu'elle a la particularité de pouvoir s'adapter également aux pelouses synthétiques. Cet aspect hybride la rend très demandée auprès des amateurs de ballon rond. En clair, si vous ne savez pas quels prés s'offriront à vos pieds lors de vos parties endiablées, si vous cherchez des crampons à votre enfant ou si vous débutez le foot, les moulés sont faits pour vous !

Les SG, ou "vissés"

Si les moulés sont les plus répandus dans le milieu et peut-être même les plus connus, les SG, plus familiers sous le nom de vissés, suivent assurément juste derrière. Comme le laisse comprendre la traduction du sigle SG (Soft Ground, terrain mou), ces crampons sont faits pour jouer sur des pelouses mouillées, humides, grasses. Pour la faire simple : elle concerne les terrains boueux, comme on en croise beaucoup dans le football district et ses fameux "terrains bourbiers".

À l'instar des rugbymen, les crampons de ces chaussures, très espacés sous la semelle, sont en métal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque les caméras sont braquées dans les couloirs avant le coup d'envoi d'un match, les joueurs font tant de bruit avant d'entrer sur la pelouse, ou en rentrant aux vestiaires. Les vissés empêchent ainsi les glissades entraînant les boulettes, les pertes de balle évitables, mais aussi les dérapages en pleine session de dribbles, ou encore, pour les parents, les shorts blancs devenus marrons à cause de la boue. À noter qu'il existe également des SG anti-clog, une technologie inventée par Nike permettant à la boue de glisser sur la semelle et de s'en aller avec le temps, au lieu de stagner et de déraper sur la pelouse.

Les AG pour le synthé

Il ne s'agit pas là du type de crampons le plus connu. Et pourtant, les AG, signifiant "Artificial grass (herbe artificielle, comprenez terrain synthétique) ont leur importance. Les "synthé" étant de plus en plus nombreux, pour des raisons financières notamment, les différentes marques ont agi en conséquence et développé de plus en plus de chaussures du genre ces dernières années. Ce qui caractérise les AG des FG ? La taille des crampons, plus courts, mais aussi moins durs que ceux présents sur les FG.

Généralement répartis entre 12 et 14 en dessous de la semelle, les crampons sont coniques, voire creusés (chez Nike). Des détails non négligeables puisqu'ils permettent au pied de moins s'enfoncer dans la pelouse, réduisent notamment la pression et sont bénéfiques aux genoux et chevilles des joueuses ou des joueurs. Une paire à absolument utiliser pour les habitués du synthé !

Les HG, ou "stabilisés"

Moins populaire que les moulés ou encore que les vissés, la semelle HG (hard ground) demeure très pratique pour ceux qui ne tâtent pas couramment le ballon sur des pelouses, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Autrement dit, les HG sont faits pour les terrains durs, la terre battue ou encore le tristement célèbre stabilisé, dont les installations disparaissent petit à petit au profit des gazons synthétiques.

Les crampons présents sur la semelle HG sont en caoutchouc et bien plus nombreux que les autres, mais surtout bien plus petits afin d'adhérer au maximum à la surface dure.

Les TF pour le Five

Les TF, dits "TURF" mais aussi appelés "Astro TURF", sont idéaux pour les terrains très durs comme le goudron, mais surtout principalement utilisés pour les revêtements type "city" et "Five" (Urban etc). Les petits crampons en caoutchouc permettent, là aussi, aux pieds d'accrocher parfaitement la surface pratiquée.

Surtout, les TF offrent la possibilité à leurs détenteurs de les porter dans la vie de tous les jours. Le style "sportswear" de ces chaussures est souvent apprécié des plus jeunes, qui aiment se pavaner avec dans les cours d'école. Une solution "2 en 1", donc, souvent adoptée par les parents pour que leurs enfants puissent s'amuser dans la cour de récréation.

Les IC pour le futsal

Enfin, dernier type de crampons de ce guide : les IC, dits Indoor. Cette semelle est celle qu'il vous faut pour jouer en salle, et donc, majoritairement, au Futsal. Mais ces chaussures se chaussent également pour le foot de rue, sur goudron.

La texture qui compose la IC, elle aussi en caoutchouc, assure une adhérence multidirectionnelle sur ces surfaces, offrant ainsi un maximum de contrôle à ceux qui portent ces crampons. Les freestyleurs raffolent particulièrement de ces "Indoor".

