Crampons : pourquoi choisir des paires de stabilisés et des TF ?

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les semelles HG, faites pour les terrains stabilisés, ainsi que sur les TF, adéquates pour les foot à 5.

Suite de notre guide des crampons avec un focus cette fois-ci sur deux types de crampons : les HG et les TF. Les premières semelles nommées signifient "hard ground" (terrain dur) et ont été conçues pour tâter le cuir sur les terrains... durs, comme leur nom peuvent le laisser penser.

HG, les stabil'

Qui dit terrain dur dit stabilisé mais aussi terre battue, des terrains qui sont devenus obsolètes au fil des années et qui, petit à petit, cèdent leur place aux synthétiques.

La plaque de la semelle se compose de plus de crampons que les moulés, par exemple, mais sont bien plus petits et espacés de manière régulière afin de permettre une adhésion maximale aux pieds sur ces revêtements particulièrement fuyants. Les joueurs pratiquant le football sur des terrains durs ne peuvent pas se passer des HG, qui sont d'ailleurs aussi efficaces sur les surfaces gelées.

Les TF pour le foot à 5

Le foot à 5, habituellement appelé "five", dont les infrastructures sont désormais devenues légion dans l'Hexagone, fait partie de la vie quotidienne de nombreux passionnés de ballon rond. C'est pourquoi il est important de bien savoir quelle paire il faut choisir pour aller s'amuser avec ses copains, collègues ou encore pour briller en compétition. Cela tombe bien, les semelles TF (turf) sont faites pour ça.

Ces types de crampons, aussi appelés "Astro Turf", contiennent aussi des petits crampons en caoutchouc conçus pour jouer sur des terrains durs. C'est aussi le genre de paire qu'il vous faut pour jouer sur des terrains synthétiques type "city stade", ceux de l'ancienne génération, voire le bitume. Sa semelle est réputée pour sa solidité et dure dans le temps.

Comme les crampons IC (indoor), ces chaussures peuvent aussi très bien se porter dans la vie de tous les jours, contrairement aux paires pour synthé ou encore les vissés. D'autant plus qu'avec des TF aux pieds, plus besoin de se balader avec son sac de crampons dans les mains ou dans le sac à dos, vous serez prêts à jouer le plus vite possible !