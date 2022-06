Crampons : pourquoi choisir une paire de vissés ?

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les paires de crampons SG, plus connues sous le nom de "vissés".

Contrairement aux moulés, les SG (soft ground, soit terrain mou), ne sont pas les crampons plus répandus chez les amateurs, mais ils ne sont certainement pas les moins connus. Ces chaussures, que vous connaissez plus sous l'appellation "vissés", sont bien sûr idéales pour évoluer sur des pelouses grasses, humides, mouillées.

Pour les footballeurs du dimanche, par exemple, ils sont parfaits pour pratiquer sur les nombreux terrains boueux type foot district. En cas de gazon bourbier, ne cherchez pas plus loin et foncez sur des SG. Les crampons présents sous la semelle se comptent au nombre de 6, du moins généralement. Il y en a globalement très peu et ils sont très espacés. La taille des crampons varie en fonction de la texture du pré.

Le métal comme repaire

Ce qui ne bouge pas, c'est qu'ils sont faits de métal, comme on peut l'entendre chez les professionnels (et les rugbymen) à leur entrée sur le terrain, quand ils marchent dans les couloirs du stade. Cette matière compose les crampons des vissés afin d'éviter les glissades et donc les erreurs techniques ou boulettes qui peuvent en découdre sur le pré.

Tous les pros ou presque ne peuvent pas s'en passer, étant donné qu'ils évoluent (pour le haut niveau) sur des pelouses naturelles entretenues, parfaitement nourries et régulièrement arrosées pour faire fuser le ballon et ainsi accélérer le jeu, à l'instar du Barça et de son célèbre tiki-taka. Leurs pieds, pour leurs points d'appui, les déplacements et même pour les muscles, doivent donc automatiquement accrocher l'herbe.

Les vissés, à oublier sur terrain sec

Il faut bien garder en mémoire le fait que contrairement à d'autres semelles, la SG n'est pas polyvalente et doit uniquement être chaussée sur les pelouses grasses. Pourquoi ? En l'utilisant sur un gazon sec, par exemple, le joueur ou la joueuse accroît les risques de blessures, tout simplement car les crampons ne sont pas adaptés. Les genoux et les adducteurs sont alors les zones les plus concernées par ces risques.

Les vissés sont par exemple plus répandus dans le nord que dans le sud, où les terrains sont forcément plus secs, obligeant les footeux à prendre une paire de SG seulement pour quelques semaines dans l'année, autour de l'hiver.

La technologie anti-clog

Il existe également des SG anti-clog, une technologie inventée par Nike qui permet à la boue de glisser sur la semelle et de s'en aller avec le temps, au lieu de stagner et de déraper sur la pelouse. Retenez qu'il faut penser à humidifier ses crampons avant de les enfiler pour que cette fonction opère véritablement. Cela évite ainsi d'alourdir la paire et de perdre en stabilité et en endurance sur le terrain.

En contrepartie, la semelle devient beaucoup moins souple. Comme c'est une résine, la semelle se renforce et le pied devient plus rigide, et donc moins flexible et plus lourd. Tous ces facteurs font que la SG anti-clog est généralement boycottée par les pros, qui veulent être à l'aise, confortables et plus rapides. Une chose dont Foot.fr a bien conscience et s'efforce pour dégoter des paires sans anti-clog.

La double face des mix SG

Mais ce n'est pas tout. Dans certains cas, les crampons en métal peuvent être accompagnés de caoutchouc. C'est ce qu'on appelle les mix SG (ou SG Pro chez Nike). Auparavant, les crampons, de différentes tailles (11mm, 13mm ou 15mm) étaient amovibles et pouvaient se changer au fil du temps. Désormais, une tendance se généralise notamment chez Nike. La marque à la virgule a pris le parti de ne plus les changer, ce qui la démarque de ses rivaux.

Ce qui, disons-le, peut s'avérer être un problème, en fonction du côté gras de la pelouse, car si l'on ne peut pas changer ses crampons (avec du caoutchouc), on se retrouve face à un mur et là encore le risque de blessures augmente considérablement, sans oublier que cela peut laisser place au grand n'importe quoi sur le terrain.