Crampons : pourquoi choisir une paire de moulés ?

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les paires de crampons FG, communément appelés les "moulés".

C'est peut-être la paire la plus répandue dans le monde du football amateur et chez les footballeurs du dimanche. Appelés "moulés" dans le jargon (car le crampon est incorporé dans le moule de la semelle), les FG (firm ground, soit terre ferme) sont adéquates pour taper le cuir sur les pelouses naturelles ou sèches. En revanche, si vous avez l'habitude d'évoluer sur des terrains gras, gardez vos pieds le plus loin possible de cette semelle !

Certains se demanderont pourquoi elle est si populaire dans le monde du football. Eh bien tout simplement parce que les moulés s'adaptent également aux gazons synthétiques de dernières générations, dans lesquels le pied s'enfonce légèrement. Un aspect hybride qui conduit ainsi à une forte demande pour ce produit.

Gare aux lamelles de Nike

Pour ce qui est de l'aspect visuel de ces chaussures, on retrouve souvent des crampons ronds en dessous du pied. La rondeur, mais pourquoi ? Parce que cela permet aux joueurs de pouvoir pivoter sur eux-mêmes bien plus facilement. Marco Verratti ou encore Sergio Busquets ne peuvent par exemple pas s'en passer, ces crampons étant parfaitement adaptés à leur style de jeu.

Les Mercurial de Nike se composent généralement de lamelles. Mais ce type de crampons augmente les risques de bloquer les genoux de nos deux artistes du PSG et du Barça cités précédemment. Encore plus si un joueur ou une joueuse évolue sur un "synthé". Un détail à retenir, afin d'éviter, dans quelques années, d'avoir à sortir la fâcheuse phrase "les croisés, tu connais".

Des crampons équilibrés

Ce type de crampons est généralement réalisé avec du plastique dur mais il arrive aussi que la matière principale soit du caoutchouc dur. Leur nombre peut varier, en fonction des équipementiers, mais il y en a généralement plus de 10. Un choix loin d'être anodin, permettant de répartir le poids sur toute la longueur du pied et non de le concentrer.

Toutes ces raisons conduisent notamment les indécis ou ceux qui jouent sur les deux surfaces de manière régulière à opter pour une paire de FG, tout comme les parents qui achètent à leurs enfants leurs premières paires de crampons pour commencer le foot. À noter qu'il existe également des paires dites FG/AG conçues pour aller exprès sur les pelouses et les synthétiques.