Crampons : pourquoi choisir une paire pour terrain synthétique ?

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les semelles AG, des crampons faits pour jouer sur les terrains synthétiques.

Le "synthé" prend le pouvoir. Notre tour des différents type de chaussures de foot se poursuit avec les semelles AG (artificial grass), conçus, comme leur nom l'indique, pour les pelouses artificielles, soit les gazons synthétiques. L'époque des vieux terrains stabilisés est terminée, et même les pelouses laissent souvent place aux fameux "synthé" de nos jours.

Des crampons plus courts sur les AG

C'est notamment pour cela que les différents équipementiers ont dû s'adapter et multiplier les chaussures du genre ces dernières années. La taille des crampons, généralement compris entre 12 et 14 sous la semelle, différencie généralement les semelles AG des FG. Ils sont en effet plus courts, pour moins s'enfoncer et éviter de rester coincer dans la surface, mais aussi moins durs que sur les moulés.

Ces paires ont également une semelle renforcée au niveau de la résistance à l'abrasivité et brûlent moins les pieds. Ceux qui évoluent régulièrement sur synthétique savent bien que l'été, quand il fait chaud, le terrain brûle et les chaussures ont logiquement la fâcheuse tendance de se réchauffer automatiquement. Le côté de la semelle est aussi renforcé avec une couche de résine.

Une forme conique, et creusée chez Nike

Concernant la forme des crampons, ils sont souvent coniques. Chez Nike, ils sont même creusés, afin que les petites billes noires souvent présentes sur le terrain puissent se glisser dans le trou et ainsi offrir une meilleure adhérence au pied.

Les AG permettent également de mieux répartir le poids du corps à travers le pied et réduit la pression au niveau des articulations. Un aspect non négligeable pour les genoux et les chevilles, des endroits très fragiles et très sollicités chez les footeux. À noter que certains joueurs professionnels, comme Yannick Carrasco, évoluent constamment avec des AG pour avoir plus de confort et moins de pression. Certaines paires sont aussi étudiées exprès pour aller sur les deux surfaces, herbe ou synthétique : les MG (FG/AG).