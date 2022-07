Crampons sans lacets : avantages et inconvénients

Voici les avantages et les inconvénients des crampons sans lacets, spécificité dont raffolent de nombreux amateurs de ballon rond.

Encore impensable il y a quelques années, la possibilité de jouer au football avec des crampons sans lacets chaussés aux pieds est aujourd'hui devenue presque normal, voire naturel aux yeux de certains amoureux du ballon rond. Sur Foot Players, en collaboration avec nos amis de FOOT.FR, nous avons décidé de présenter les avantages et les inconvénients de ce modèle de chaussures, afin que les indécis puissent trancher comme bon leur semble.

Un concept inventé par Lotto en 2006

Mais avant cela, un léger rappel historique. Lotto est le pionnier de ce type de crampons. Juste avant la Coupe du monde 2006 en Allemagne, remportée par l'Italie contre la France de Zinedine Zidane, la marque italienne décide de lancer les premiers crampons sans lacets. Mais la hype n'a pas pris, l'époque étant différente et les mentalités n'étant pas forcément prêtes pour ce genre de nouveauté inventive.

La preuve : adidas a beau avoir emboîté le pas à Lotto en 2007 avec la F50.7 Tunit Laceless Upper, elle n'a été que très peu portée, avec, certes, un manque de médiatisation évident. La production s'est alors arrêtée rapidement. Oui, avant, les footeux étaient plus dans le "mood" languette sur les lacets et lacets entourant la chaussure. Il aura fallu attendre près de 10 ans pour que le commun des mortels accepte ce concept, avec la Ace de la marque aux trois bandes. Si Nike n'en fabrique tout simplement pas et que le leader sur le marché reste adidas (avec la Predator, la X et la Copa), PUMA a eu la bonne idée de proposer des crampons avec ou sans lacets, une forme hybride, comme la Future actuellement.

Les avantages

Premier atout, et pas des moindres : les crampons sans lacets, disponibles en moulés, en vissés ou encore pour terrain synthétique, sont relativement faciles à enfiler. Encore plus important, une fois cramponnés, ils permettent au cuir d'épouser parfaitement la forme du pied. En plus d'être ergonomiques, ces crampons sans lacets offrent à leur utilisateur des sensations décuplées et ne font qu'augmenter les sensations avec le ballon. Pour les avoir testés, nous pouvons vous garantir qu'une fois enfilés, ces crampons donnent l'impression d'être pieds nus. En frappant, cela donne l'impression d'être à la plage et de tâter le cuir sans rien autour du pied.

À noter également qu'on ne peut plus dévisser avec ces chaussures aux pieds. À l'époque, les T90 voulaient se débarrasser des lacets en les mettant sur le côté. Ils ont maintenant carrément sauté ! Autre aspect important de ces crampons sans lacets : ils sont souvent accompagnés d'une chaussette montante, qui permet ainsi de sécuriser la cheville et surtout de bien la maintenir. Sécurité, confort et sensations fortes, le cocktail est plutôt séduisant. Sans oublier qu'ils sont aussi plus pratiques, dans le sens où il n'y a pas de lacets à refaire, ni à remplacer en cas de cassure.

Les inconvénients

Commençons par l'essentiel, à savoir le terrain. Il est possible que certains aient une sorte de blocage psychologique en enfilant une paire sans lacets. On a beau se sentir bien et contenu une fois le pied rentré, mais cette impression d'être nu au niveau du pied demeure. En fonction du ressenti de chacun, ça passe ou ça casse. En ce sens, on ne peut ainsi pas serrer les lacets à notre guise, et les placer plus haut ou plus bas selon les préférences, car il n'y en a tout simplement pas. Sans parler des adeptes des lacets sous les crampons, pratique coutumière chez les anciens...

Ensuite, vient un aspect plus secondaire mais pas forcément moins important aux yeux de certains footballeurs : le design. Là où beaucoup de joueurs apprécient arborer des paires personnalisées avec, par exemple, des lacets de diverses couleurs, il est impossible de le faire avec des crampons sans lacets.

Enfin, et cela reste bien évidemment relatif à tout un chacun, beaucoup de pratiquants trouvent tout bonnement ce concept laid et inutile. Même si cela fonctionne dans les deux sens. Les joueurs pros favorisent eux généralement les crampons avec lacets (10% des joueurs adidas sont sans lacets), même si Paul Pogba et Mesut Özil ont un temps été les égéries de ces modèles. À noter que ces chaussures existent bien sûr en milieu de gamme (environ 100 euros) ou encore en version junior, pour permettre à ceux ayant un budget plus réduit de pouvoir goûter aux sensations des crampons sans lacets.