C4 : Jagiellonia et Pululu dégomment le Cercle Bruges, Pafos et Celje l’emportent

Ce jeudi, c’était aussi Ligue Europa Conference, une compétition où Chelsea avait notamment gagné plus tôt dans la soirée contre Copenhague (2-1). Solide quatrième de la phase régulière, le club autrichien du Rapid Vienne a craqué en Bosnie-Herzégovine sur la pelouse du Borac Banja Luka en concédant le nul 1-1. L’attaquant croate Dion Drena Beljo a lancé les débats (34e), Nenad Cvetkovic pensait doubler la mise mais son but était refusé (84e). Dans les derniers instants, Borac Banja Luka a arraché l’égalisation sur un penalty de David Vukovic (90e +2). Cinquième de la saison régulière, la formation suédoise de Djurgarden a reçu un sacré coup sur la tête à Chypre. C’est l’ailier suédois Muhamer Tankovic (65e) qui a délivré Pafos en seconde période pour s’imposer 1-0.

Les Suisses de Lugano ont été surpris par l’étonnante formation slovène de Celje. A domicile, Tamar Svetlin (23e) a marqué en début de match pour permettre le succès 1-0 des siens. Enfin, le club polonais du Jagiellonia Bialstok a écrasé le Cercle Bruges. Suite à l’exclusion d’Abu Francis (61e), ça a déroulé avec un doublé d’Afimico Pululu auteur d’un retourné sur son second but (69e sp et 78e) et un pion de Taras Romanczuk (75e). Une victoire 3-0 qui permet à Jagiellonia de faire un sacré pas vers la qualification.

Les matches de la soirée :