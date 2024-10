Brighton, Paraguay : Julio Enciso a failli mourir

Julio Enciso a vécu un vol assez mouvementé pour rejoindre le rassemblement du Paraguay. Après la victoire de Brighton contre Tottenham, le week-end dernier (3-2), le milieu de 21 ans a pris le premier avion en direction de son pays natal. Mais en plein vol, Enciso a ressenti un intense mal de tête qui aurait pu avoir de graves conséquences. Dans des propos relayés par Del Paraguay, le joueur des Seagulls est revenu sur cette frayeur.

« J’avais mal à la tête. J’ai failli mourir, je me suis évanoui dans l’avion. J’étais totalement impuissant, je ne mangeais pas et je ne dormais pas bien. À un moment, je me suis levé pour aller aux toilettes et j’ai eu l’impression de tomber. Un homme m’a finalement attrapé et m’a emmené à l’avant de l’avion. Il m’a fait boire du coca et une soupe japonaise et ça m’a fait du bien », a expliqué l’international paraguayen.