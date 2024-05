L’Atlético sanctionné pour les cris racistes envers Nico Williams

Ciblé par des cris de singe lors du match entre l’Atlético de Madrid et Bilbao le week-end dernier, Nico Williams avait répondu sur le terrain quelques minutes après en égalisant avant la mi-temps. L’ailier basque avait réagi en célébrant son but en mettant en avant la couleur de sa peau. En guise de sanction, la Fédération espagnole de football (RFEF) a rendu sa décision hier : le stade Civitas Metropolitano a écopé d’un huit-clos partiel.

« L’Atlético a reçu une sanction de fermeture partielle de son enceinte sportive pour une période de deux matches (les deux derniers de la saison en Liga contre le Celta Vigo le 12 mai et Osasuna le 19) et une pénalité financière de 20 000 € ». L’auteur de ces cris racistes a été identifié grâce aux caméras du stade. Cet incident constitue un nouvel exemple de racisme dans l’enceinte de l’Atlético et dans le championnat espagnol.