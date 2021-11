Ligue 1 : Keylor Navas suspendu deux matches, trois pour Farid Boulaya

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict ce mercredi pour la 14e journée de Ligue 1. Du côté des joueurs expulsés, la plus grosse suspension revient au milieu offensif algérien du FC Metz Farid Boulaya, qui écope de trois matches dont un avec sursis. Le gardien du Paris Saint-Germain Keylor Navas et l'attaquant du RC Lens Arnaud Kalimuendo prennent deux rencontres dont une avec sursis, tandis que le défenseur central de l'AS Monaco Strahinja Pavlovic et le milieu de terrain de Montpellier Téji Savanier écopent d'un seul match de suspension.

Concernant les joueurs ayant reçu un troisième carton jaune «dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle ou par révocation du sursis», qui sera appliquée dans une dizaine de jours : Zeki Celik (LOSC Lille), Pedro Chirivella (FC Nantes), Souleyman Doumbia (Angers SCO); Etienne Green (AS Saint-Etienne), Azor Matusiwa (Stade de Reims), Pablo Rosario (OGC Nice), Zaydou Youssouf (AS Saint-Etienne) ne disputeront pas la 16e journée, prévue le mercredi 1er décembre prochain.