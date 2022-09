Barça : Memphis Depay s'est battu pour rester

Arrivé au FC Barcelone la saison dernière, Memphis Depay (28 ans) aurait pu plier bagage dès cet été. Obligé de dégraisser pour réduire sa masse salariale, le club catalan avait placé le Batave sur la liste des transferts. Mais ce dernier s’est accroché et n’a pas changé d’air. Il a d’ailleurs expliqué qu’il n’avait aucune intention de partir.

« Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne, je ne suis pas un fugueur. J'essaie de tout donner à l'entraînement. En plus, je passe un bon moment ici, Barcelone est l'un des plus grands clubs du monde. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec le fait que je joue moins. Mais je ne me suis jamais plaint. J'essaie de parler avec mes pieds. Ensuite, le choix appartient à l'entraîneur. Plus de la moitié des rumeurs n'était pas vraie, mais bien sûr, il y avait de l'intérêt. J'ai maintenant 28 ans et je suis à un moment important de ma carrière. La saison dernière, j'ai partagé le statut de meilleur buteur du club avec Pierre-Emerick Aubameyang. Après une seule année, j'ai pensé que c'était trop facile de partir », a-t-il déclaré dans des propos relayés par NU.