PSG : le premier entraînement catastrophique de Matvey Safonov

Auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs au but face au RC Lens, Matvey Safonov a été l’un des grands artisans de la victoire du PSG face aux Artésiens en 32e de finale de Coupe de France (1-1, 4 tab 3). Le portier russe profite de la blessure au visage de Gianluigi Donnarumma pour rejouer et hier, l’ancien pensionnaire de Krasnodar a révélé qu’il avait vécu un calvaire lors de son premier entraînement avec les Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

«C’est très intéressant pour moi, c’est un nouveau niveau et bien sûr, j’ai eu besoin de temps pour m’adapter. Je comprends mieux les demandes du coach désormais, tout est plus facile pour moi. Quand je suis arrivé, les premiers entraînements étaient terribles, car ça allait trop vite. J’avais besoin de temps pour élever mon niveau et désormais je suis prêt pour jouer, pour être dans cette équipe», a-t-il expliqué en zone mixte à l’issue du match.