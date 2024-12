PSG : Matvey Safonov a enfin bluffé son monde !

Qui sait, Wilfried Singo a peut-être changé le destin de Matvey Safonov au Paris Saint-Germain. En arrachant la joue de Gianluigi Donnarumma, il a permis au portier russe de glaner un peu plus de temps de jeu, et d’être titulaire ce dimanche soir face au RC Lens. Et donc de vivre une séance de tirs au but dont il aura été le héros, avec deux parades décisives pour offrir la victoire à son équipe.

Jusque là, le portier de 25 ans avait laissé une impression mitigée, à l’image de sa prestation la plus commentée, celle face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Il s’était loupé sur le but bavarois, sur corner, mais avait été capable d’arrêts spectaculaires qui ont maintenu le PSG dans la rencontre. Face à Lens, rebelote, mais dans le sens positif. Il aurait pu coûter un penalty pour une sortie au poing très limite devant Frankowski. Mais cette fois, la balance a penché du bon côté, et Safonov en est sorti sans sanction.

« Je ne crois pas être l’homme du match »

Le gardien russe a tenu la baraque sur les autres situations, et a pu vivre un moment intense avec une séance de tirs au but. Qui l’a consacré comme l’homme du match, aussi bien pour la rédaction de Foot Mercato que pour la FFF. Ses deux parades sur les tirs au but de Nzola puis Diouf ont offert la qualification au PSG. Mais il ne s’en est pas servi pour fanfaronner, lui qui avait pourtant été capable de s’imaginer, dans la presse russe, futur numéro 1 du PSG…

« Je suis content. Je ne crois pas être l’homme du match. Arrêter des penaltys, c’est quelque chose de normal pour un gardien », a-t-il déclaré sur beIN Sports, visiblement gêné de la récompense. Adrien Thomasson lui a rendu hommage, dans la foulée. « Malgré leur but, on est reparti et on aurait aimé marquer avant la séance de tirs au but, mais en face il y avait un bon gardien, et il faut lui donner du crédit ce soir », a glissé le milieu lensois. Une chose est certaine, Safonov a engrangé de la confiance avec cette rencontre. Qu’en sera-t-il avec le retour de Donnarumma après la trêve ? La concurrence devient en tout cas de plus en plus féroce.