Zidane, son retour au Real Madrid, sa reconversion : les révélations fortes de Marcelo

Le 6 février dernier, Marcelo a décidé de dire stop après 22 ans de carrière. Passé par Fluminense durant sa jeunesse, le latéral gauche y a fait ses premiers pas chez les professionnels. Ensuite, il a rejoint le Real Madrid où il a participé à 546 matches toutes compétitions confondues (38 buts) et où il a garni son armoire à trophées avec 25 titres remportés. Après des passages par l’Olympiakos puis Fluminense, où il a bouclé la boucle, l’international brésilien aux 58 capes (6 buts) a raccroché les crampons la semaine dernière. Une décision mûrement réfléchie comme il l’a avoué lors d’une vidéo retraçant son parcours. «Mon histoire avec le football s’arrête ici, mais j’ai encore beaucoup à donner à ce sport, merci à tous, je suis reconnaissant à jamais », a-t-il confié.

Plusieurs projets dans divers arts

Dans la soirée de lundi, il est revenu sur le sujet lors d’un long entretien accordé à l’émission El Hormiguero diffusée sur Antena 3. Ses propos sont relayés par AS. «J’ai fait tout ce que j’avais à faire dans le football, j’ai joué pour le meilleur club du monde, j’ai joué avec les meilleurs joueurs. Maintenant, il est temps de faire autre chose. "Je ne suis pas fatigué du football, mais j’ai envie de faire d’autres choses, et mon corps m’envoie des signaux (…) Dans ma vie, j’ai toujours joué avec beaucoup de joie, et j’ai toujours joué au football pour m’amuser. Je ne vais pas dire que jouer un ballon est la même chose que jouer au Bernabéu, mais faire une action l’est. J’ai besoin de vivre maintenant, de boire une bière… J’ai pris soin de moi toute ma vie, mais quand est venu le moment de décider que je n’allais plus jouer, c’était difficile.»

Il a ajouté : «Clarice (son épouse, ndlr) a été la première personne à qui j’ai dit que je prenais ma retraite. J’avais dit plusieurs fois que j’allais prendre ma retraite, et elle m’a demandé si je ne voulais vraiment plus jouer. Je lui ai dit que j’avais besoin de passer plus de temps avec eux, d’avoir un week-end de libre. Je suis très heureux de cette vie de retraitée à 36 ans (…) Je me retire du football, mais j’ai beaucoup de choses. J’ai un espace réservé à la bière (rires). Ce que je veux, c’est être plus proche de ma famille, de mes enfants, de ma femme. J’ai une société de représentation de joueurs. J’ai une équipe au Brésil (…)Je veux entrer dans le monde de l’art, de la musique, faire des films avec ma femme. Je veux aider les gens qui font de l’art, visiter des galeries, aller à Malasaña, être proche des gens qui peignent un mur. Voir comment je peux aider ces artistes et voir comment cela fonctionne. »

Un retour prévu au Real Madrid

Il poursuit :« j’aime aussi la musique depuis que je suis petit. Je connais des chanteurs et j’aimerais produire une chanson, m’intégrer à ces artistes. Ce serait un rêve. C’est difficile, mais j’adorerais faire une scène ou un film avec ma femme. Je jouerais le méchant ou le gentil, peu importe.» Mais il ne compte pas dire adieu au monde du foot, lui qui envisage la suite main dans la main avec le Real Madrid. «Oui, mais j’ai du temps à passer avec ma famille, à penser à mes affaires, à la production audiovisuelle. Madrid sera toujours ma maison, j’en suis très heureux. Un jour, je travaillerai sûrement au Real Madrid. Florentino Pérez m’a toujours beaucoup aidé, il a une affection particulière pour ma famille. Il m’a toujours très bien traité. Nous avons toujours eu une bonne relation.»

Dans quel rôle se voit-il au sein de la Casa Blanca ? «Ma femme me dit que j’ai l’air d’un entraîneur, mais pour les enfants. Je ne me vois pas ainsi. Un entraîneur doit comprendre les joueurs, leurs particularités, leurs cultures. La formation doit être faite pour tout le monde. Il ne s’agit pas seulement de les aligner lors des matches. Il faut être ouvert d’esprit pour pouvoir aider et comprendre tous les acteurs.» A priori, on ne le verra donc pas sur un banc, lui qui a été dirigé par de très grands noms durant sa carrière. «Mourinho m’a aidé à être plus agressif. J’ai toujours voulu avoir le ballon, et il m’a dit que je devais d’abord le voler. Cela m’a beaucoup aidé pour l’entraînement. Il m’a dit que je ne savais pas défendre, mais qu’il allait m’apprendre. Cela m’a mis en colère à quelques reprises, mais ensuite, tout s’est très bien passé.»

Zidane, Mourinho, le vestiaire, les anecdotes du Brésilien

Il a eu aussi quelques mots pour Zinedine Zidane. «Zidane connaît aussi très bien le vestiaire, il m’a donné beaucoup de joie. Je suis amoureux de lui en tant que joueur et entraîneur. Il m’a donné beaucoup de liberté. Il m’a dit : "avance, derrière toi tu es couvert par Casemiro".» Marcelo a aussi partagé le vestiaire madrilène avec de grands joueurs. «Lucas Vázquez, est un farceur, avec James, avec Sergio Ramos… Cristiano Ronaldo, Luka Modrić… (…) J’ai joué avec beaucoup de très bons joueurs. Celui qui m’a le plus surpris est Isco. C’était celui sur lequel on se disait : "c’est le joueur à qui tu ne voleras pas le ballon".» Concernant ses adversaires, le Brésilien craignait un certain Carles Puyol. «Je me souviens que j’ai fait une action. J’ai dribblé devant l’un d’eux, je l’ai vu, et de loin il s’est jeté sur moi, et j’ai dit : "sors le ballon."»

Enfin, ses dernières paroles sont allées aux fans du Real Madrid. «Je pense que c’est le début du début. Les supporters du Real Madrid sont formidables parce qu’ils te font apprendre et te poussent à exiger toujours plus de toi-même. Quand tu n’as pas de bons résultats, ils te sifflent parce qu’ils savent que tu peux faire mieux. J’ai été très, très heureux et je suis très reconnaissant envers les fans, c’est quelque chose qui restera toujours dans mon cœur et dans ma vie.» Marcelo, dont le fils Enzo joue au Real Madrid, ne compte pas couper le cordon avec le club de sa vie.