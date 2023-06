Pays-Bas - Italie : les compositions officielles

Le Final Four de la Ligue des Nations va rendre son verdict ! Ce dimanche, les Pays-Bas défient au De Grolsch Veste d’Enschede l’Italie dans le cadre de la petite finale de cette compétition. Une rencontre prestigieuse entre deux équipes déterminées à accrocher la troisième place de cette édition de la Ligue des Nations. Battus par la Croatie en demi-finale au terme d’une partie au scénario rocambolesque (2-4,a.p), les hommes de Ronald Koeman, qui retrouve d’ailleurs à peine son poste de sélectionneur, auront à cœur de se rattraper devant leur public. De son côté, la Squadra Azzurra, championne d’Europe 2021 et vaincue par l’Espagne dans les ultimes minutes au tour précédent (1-2), sera déterminée à faire bonne figure pour cette dernière sortie internationale et ainsi terminer ce rassemblement avec un podium. Alors, quelle nation échappera à la peu envieuse médaille en chocolat ? Réponse en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h.

Pour cette petite finale de ce Final Four, Ronald Koeman a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3, comme en demi-finale. Pilier de la sélection néerlandaise depuis plusieurs années, Virgil van Dijk est logiquement aligné en défense aux côtés de Lutsharel Geertruida, Nathan Aké et Denzel Dumfries. Le milieu de terrain est composé de Frenkie de Jong, Mats Wieffer et Xavi Simons, tandis que le secteur offensif sera emmené par Donyell Malen, Cody Gakpo et Noa Lang. Du côté de l’Italie, Roberto Mancini aligne un système articulé en 4-3-3. Devant le portier Gianluigi Donnarumma, l’expérimenté Francesco Acerbi est aligné en défense centrale avec Alessandro Buongiorno. Indispensable depuis plusieurs années, Marco Verratti aura la lourde tâche de tenir le milieu de terrain face aux Oranje, aidé de Bryan Cristante et Davide Frattesi. Enfin, pas titulaire face à la Roja, Mateo Retegui est aligné en pointe aux côtés de Wilfried Gnonto et Giacomo Raspadori.

Les compositions :

Pays-Bas : Bijlow - Dumfries,Van Dijk, Geertruida, Aké - Wieffer, De Jong, Xavi Simons - Malen, Gakpo, Lang.

Italie : Donnarumma - Toloi, Acerbi, Buongiorno, Di Marco - Verratti, Cristante, Frattesi - Gnonto, Retegui, Raspadori.