Espagne : la liste de records époustouflante de Lamine Yamal

Le lendemain de ses 17 ans, le phénomène Lamine Yamal est devenu champion d’Europe avec l’Espagne, en adressant une passe décisive en finale. Auteur d’un Euro extraordinaire, comme son but face aux Bleus, Yamal a montré au monde qu’il était prêt pour le plus haut niveau. Désormais plus personne n’en doute, le gamin de la Masia est un crack et il ne s’arrête plus d’enchaîner les records, que ce soit avec le Barça ou la Roja.

Impressionnant de maturité pour son âge, Yamal s’est assis à la table des phénomènes précoces du football comme ont pu l’être Pelé ou Kylian Mbappé avant lui. Si personne ne sait de quoi sera fait l’avenir de l’ailier du Barça, voici la liste de records que détient déjà le joueur de 17 ans.