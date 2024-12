Naples : Antonio Conte exige un très gros mercato

Jusque-là, tout allait bien pour Naples. Au milieu de l’automne, le champion d’Italie 2023 a possédé 5 points d’avance en tête de la Serie A, notamment après ce succès sur la pelouse de l’AC Milan (2-0). Mais comme souvent avec Antonio Conte, la machine se grippe facilement. Depuis, l’élan du début de saison s’est essoufflé. Le Napoli s’est lourdement incliné à Bergame face à l’Atalanta (3-0) et a laissé la Lazio s’imposer au stade Diego Armando Maradona le week-end dernier (1-0). Ces deux défaites ont permis à la Dea de prendre les commandes du championnat.

La suite après cette publicité

Un affront pour l’équipe d’Antonio Conte, d’autant que Naples ne dispute aucune compétition européenne cette saison. Pour le coach arrivé cet été, le problème est à la fois simple et compliqué. Simple car son effectif n’est pas assez qualitatif, ni quantitatif. Compliqué puisque cela exige des moyens pour l’améliorer, surtout après avoir déjà déboursé 150 M€ (Buongiorno, McTominay, Lukaku, Neres, Gilmour, Marin) lors du dernier mercato pour seulement 11 M€ d’entrées d’argent. Osimhen n’a pas réussi à être vendu comme cela avait été envisagé et laisse la balance dans le rouge vif.

Conte veut 4 renforts

Aurelio de Laurentiis ne sera sans doute pas surpris par son entraîneur et sa personnalité toujours très exigeante en matière de marché des transferts. D’après La Gazzetta dello Sport, l’ancien de la Juventus ou encore de l’Inter et de Chelsea exige 4 recrues, dont un défenseur central et un milieu de terrain en priorité. Pour la charnière, il estime avoir besoin d’un élément capable d’être fiable en cas de pépin avec Rrahmani et Buongiorno. Les remplaçants attitrés que sont Rafa Marin et Juan Jesus ne font pas l’affaire. Les deux cumulent seulement 1 match en Serie A.

La suite après cette publicité

Nous vous en informions il y a quelques jours, le nom de Danilo (33 ans) est évoqué et serait même la priorité du moment. D’après nos informations, le Brésilien de la Juve a déjà donné son accord pour débarquer dans le sud de l’Italie mais il a encore six mois de contrat dans le Piémont. Autres pistes du média, Jaka Bijol (25 ans) et Jakub Kiwior (24 ans). Le premier, très apprécié à Naples, est cadre de la défense de l’Udinese où il est sous contrat jusqu’en 2027 et le second, lié à Arsenal jusqu’à 2028, est davantage une solution de remplacement pour Mikel Arteta.

Un défenseur et un milieu de terrain en priorité

Pour ce qui est du milieu de terrain, le départ de Zielinski à l’Inter l’été dernier a laissé un vide. Conte veut concurrencer son habituel trio Zambo-Anguissa-Lobotka-McTominay par un joueur fort physiquement, capable de répéter les efforts, tout en ayant une certaine aisance technique. Billy Gilmour et Michael Folorunsho remplissent chacun un seul de ces critères. Kenneth Taylor (22 ans) de l’Ajax serait le profil idoine mais le Hollandais coûterait cher, surtout qu’il possède encore deux ans et demi de contrat. Pas sur que De Laurentiis accepte de remettre dans l’enveloppe.

La suite après cette publicité

Enfin, deux autres joueurs à des postes moins clés seraient bienvenus selon Antonio Conte. Dans le meilleur des mondes, il lui faudrait un ailier côté droit puisque David Neres et Mateo Politano déçoivent un peu depuis le début de la saison. La Gazzetta cite le nom de Patrick Dorgu, très en jambes du côté de Lecce (14 matchs de Serie A, 3 buts) où il est sous contrat jusqu’en 2029. Un latéral gauche remplaçant est aussi envisagé dans la mesure où le polyvalent Spinazzola arrive en bout de course, et que Mario Rui est mis au placard. Naples pense à Cristiano Biraghi, devenu remplaçant à la Fiorentina.