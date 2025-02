Rennes et l’ASSE se livrent une bataille pour Nampalys Mendy

Le mercato arrive dans sa dernière ligne droite en Ligue 1. Alors que plusieurs clubs ont été actifs cet hiver, d’autres formations accélèrent ces dernières heures pour terminer leurs emplettes avant minuit et la fermeture du marché des transferts. C’est le cas de plusieurs équipes en Ligue 1 qui sont à la traque de plusieurs profils.

Selon nos informations, Nampalys Mendy serait dans le viseur de l’ASSE et du Stade rennais. Apparu à cinq reprises cette saison avec le RC Lens, le milieu de 32 ans pourrait même être libéré par son club à six mois de la fin de son contrat, selon nos informations. Une affaire qui pourrait arranger tant les Sang et Or que ses deux poursuivants, mais surtout le champion d’Afrique 2021.