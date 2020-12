Classement FIFA : la Belgique devance une nouvelle fois la France et le Brésil

Chaque fin d’année est l’occasion pour la FIFA de dévoiler le Classement Mondial Fifa/Coca-Cola. Malgré les quelques 352 matches disputés en 2020, un nouveau classement a été établi. Et une nouvelle fois, et ce pour la troisième année consécutive; la Belgique remporte le titre d’Équipe de l’année après avoir remporté six de ses huit matches en 2020. Une nouvelle fois sacrés, les Diables Rouges ne sont toutefois pas les seuls à voir leur position inchangée.

La France conserve ainsi sa deuxième place juste devant le Brésil (3e) et l’Angleterre (4e), qui conservent eux aussi leur classement précédent. Seul réel changement du top 5 mondial, l’apparition du Portugal aux dépens de l’Espagne (6e) et de l’Argentine (7e). L’Italie n’est située, quant à elle, qu’au 10ème rang de la hiérarchie mondiale. À noter que la progression de l’année est à mettre à l’actif de la Hongrie, défaite qu’une seule fois en huit matches disputés en 2020. Les Magyars font ainsi un bond de douze places au classement et sont désormais 40e.