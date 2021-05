Nasser Al-Khelaïfi juge la saison du PSG

La suite après cette publicité

Le verdict est donc tombé. Deuxième du classement de Ligue 1, à un point du LOSC, au coup d'envoi de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Brest (2-0), mais n'a pas pu empêcher le sacre des Dogues. Un fait notable tant le club de la capitale a la mainmise sur Hexagoal depuis 2011. Comme en 2012 et 2017, les Rouge-et-Bleu ont donc laissé échapper le titre.

Mais le vice-champion de France n'a pas à rougir pour autant. Certes voir le PSG et son budget XXL ne pas remporter le titre national interpelle, mais les hommes de Mauricio Pochettino ont tout de même réussi à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions -après être allé en finale la saison passée- et ont remporté la quatorzième Coupe de France de leur histoire. Est-ce suffisant pour autant aux yeux des dirigeants franciliens ? Interrogé à l'issue du match gagné en Bretagne, Nasser Al-Khelaïfi a donné son sentiment.

Ce n'est pas un échec pour Paris

«C'est vrai que si on veut gagner le championnat, jamais on ne doit avoir huit défaites. C'était vraiment serré. Chaque année on me dit "c'est facile la Ligue 1". Cette année ce n'était pas facile du tout. C'était très serré entre trois, quatre équipes. Chaque match c'était costaud, le championnat ce n'est pas facile du tout. On a fait une demi-finale de Ligue des Champions et on n'a pas gagné le championnat, c'est dire», a-t-il confié, avant d'ajouter que cette saison 2020/2021 n'est pas un échec pour le PSG.

«Non. Cette saison, on a quand même été en demi-finales de la Ligue des Champions. Si on avait eu les onze meilleurs joueurs, on aurait pu aller en finale. On a gagné la Coupe de France. Il y a eu des choses positives. On a Manchester United, Barcelone, le Bayern Munich. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû pour gagner le Championnat, mais on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. On veut faire mieux, améliorer l'équipe pour la saison prochaine». Le rendez-vous est pris.